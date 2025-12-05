GALERIE FOTO Dublă umilință pentru Federația Rusă: Potapova a luat banii și a fugit. De ce a ales tocmai Austria

Rusoaica Anastasia Potapova va reprezenta Austria, începând cu sezonul 2026 al circuitului WTA.

Clasată pe locul 51 în clasamentul mondial, Anastasia Potapova a ales să reprezinte Austria în tenisul profesionist, începând cu sezonul 2026.

Sportiva născută în Federația Rusă a câștigat, în 2025, turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, competiție care a rămas unica pe care și-a trecut-o în palmares, în acest sezon.

Potapova a jucat la un turneu demonstrativ în Rusia cu doar patru zile înainte de a face marele anunț

Anul nu s-a încheiat fără gălăgie pentru Potapova, care a primit deja critici în Rusia. La doar patru zile după ce a participat într-un turneu demonstrativ desfășurat la Sankt Petersburg, întrecere sponsorizată de Gazprom, Potapova a decis să primească cetățenia austriacă.

Anastasia Potapova și iubitul său, Tallon Griekspoor (25 ATP) au jucat, alături de sportivi precum Daniil Medvedev sau Veronika Kudermetova, într-o competiție amicală, Potapova încasând banii puși în joc înainte de a face anunțul care i-a dezamăgit pe mulți, în țara sa natală.

Potapova nu a ales Austria întâmplător

Dar Potapova nu a ales Austria în mod accidental. De îndată ce WTA va aplica regulamentar schimbarea de cetățenie, Anastasia Potapova va deveni jucătoarea de tenis austriacă poziționată cel mai sus în clasamentul mondial. La ora actuală, Julia Grabher (94 WTA) este unica sportivă a Austriei, în top 100 WTA.

În vederea participării la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, Potapova beneficiază de șanse mai mari ca austriacă. În Rusia, competiția este acerbă, rușii având, în prezent, trei jucătoare doar în top 20 WTA: Mirra Andreeva (9 WTA), Ekaterina Alexandrova (10 WTA) și Liudmila Samsonova (17 WTA).

Dincolo de criteriul de calificare care limitează numărul de jucătoare la patru per țară, sportivele trebuie să fie clasate în top 50-60 mondial pentru a prinde un loc pe tabloul principal al turneului olimpic, prin urmare această mutare nu îi garantează Anastasiei Potapova calificarea, dar îi oferă șanse în plus.

