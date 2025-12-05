Clasată pe locul 51 în clasamentul mondial, Anastasia Potapova a ales să reprezinte Austria în tenisul profesionist, începând cu sezonul 2026.

Sportiva născută în Federația Rusă a câștigat, în 2025, turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, competiție care a rămas unica pe care și-a trecut-o în palmares, în acest sezon.

Potapova a jucat la un turneu demonstrativ în Rusia cu doar patru zile înainte de a face marele anunț

Anul nu s-a încheiat fără gălăgie pentru Potapova, care a primit deja critici în Rusia. La doar patru zile după ce a participat într-un turneu demonstrativ desfășurat la Sankt Petersburg, întrecere sponsorizată de Gazprom, Potapova a decis să primească cetățenia austriacă.

Anastasia Potapova și iubitul său, Tallon Griekspoor (25 ATP) au jucat, alături de sportivi precum Daniil Medvedev sau Veronika Kudermetova, într-o competiție amicală, Potapova încasând banii puși în joc înainte de a face anunțul care i-a dezamăgit pe mulți, în țara sa natală.

