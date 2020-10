Mititelu continua RAZBOIUL cu patronul Universitatii Craiova: "E mai rau decat Gigi Becali! Le spunea si cum sa dea cu piciorul in minge!"

Adrian Mititelu continua seria acuzatiilor la adresa lui Mihai Rotaru.

Finantatorul echipei din Liga 2 a declarat ca Mihai Rotaru dicteaza la echipa la fel cum face Gigi Becali la FCSB. Mai mult de atat, Rotaru le-ar explica jucatorilor cum sa loveasca balonul.

"Am vazut ca Rotaru se da mare strateg de fotbal. Spunea lumea de mine ca fac eu schimbarile! Am auzit ca el face schimbarile la echipa. Toti antrenorii care au fost la el spun ca le inainteaza biletelul cu jucatorii care sa joace. Face schimbari si la pauza, e mai rau decat Gigi Becali. Doar ca nu se arata.

Am auzit ca sunt jucatori care povestesc ca Rotaru le spunea cum sa dea cu piciorul in minge. E vazut ca un om calculat. De unde? Daca nu avea stadionul nou, amintiti-va cum jucau cu tribunele goale la Severin. Erau zero. Totusi, ei n-au jucat niciodata cu casa inchisa. Se va juca asa abia cand vom veni noi si Peluza Sud acolo", a declarat Mititelu pentru Gazeta.

Chiar daca il acuza pe Rotaru ca face astfel de lucruri, Mititelu ar fi procedat la fel la echipa finantatq, iar acest lucru a fost confirmat de Cosmin Gangioveanu, fostul jucator din Banie.

"Unul dintre cei impusi era chiar el, altfel nu juca niciodata la Universitatea Craiova. Atentie! A impune jucatori la echipa nu e totuna cu a face echipa si a face tactica. Pe cine am pus eu? Pe Lung, pe Gaman, pe Barboianu, pe Mihai Costea. Ma rugam de Napoli sa-l bage in teren pe Mihai Costea, ca nu voia.

A impune tineret in echipa nu inseamna a face tactia. Are dreptate Gangioveanu, dar el trebuie sa stie ca, in prostia lui, el nu juca niciodata daca eu nu faceam asta. Nimeni nu-l suporta", a afirmat patronul echipei din Liga 2.

Gangioveanu a fost considerat in 2010 unul dintre cei mai talentati jucatori romani, iar acesta a vorbit despre relatia pe care a avut-o cu Mititelu.

"Mititelu a impus jucatori la echipa tuturor antrenorilor, mai putin lui Piturca. Probabil, era modelul Gigi Becali, voia sa fie un fel de Gigi Becali. Se baga mereu la echipa. Inclusiv cu Reghecampf. Stiu foarte bine si sunt multi care stiu. Cred ca si Mititelu recunoaste ca a impus jucatori la echipa, doar antrenorii nu vor recunoaste", a declarat fostul jucator al Craiovei in iulie pentru Gazeta.

