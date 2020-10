BREAKING NEWS | Gigi Becali s-a razgandit si vrea sa investeasca intr-un fundas! Cine este fotbalistul dorit la FCSB

Gigi Becali pare a fi dispus sa investeasca in transferuri dupa eliminarea prematura din Europa League.

Potrivit patronului celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, FCSB este interesata de fundasul Denis Harut, pentru care Becali a discutat cu oficialii moldovenilor. Acestia din urma nu par a fi, insa, dispusi sa-l lase sa plece.

"Am vorbit cu Gigi Becali acum cateva saptamani legat doar de Denis Harut, nu si de Andrei Chindris. Nu am discutat nimic in detaliu despre vreun transfer, dar in acest moment cred ca Harut nu va pleca de la noi nici in iarna. Lui Chindris ii dau drumul daca obtin 500.000 de euro in schimbul sau.

Pretul lui Harut nu il pot estima, deoarece el se afla intr-o continua crestere, acopera 3 posturi si este foarte hotarat sa-si faca o cariera, iar acest lucru ma impresioneaza. Diferenta dintre ce ofera domnul Becali pentru el si cat vrem noi in schimbul sau este una foarte mare ca sa putem negocia", a declarat Iftime potrivit Realitatea Sportiva.

FCSB a mai incercat in trecut sa transfere de la FC Botosani, Gigi Becali refuzand sa plateasca suma ceruta de moldoveni pentru Chindris.

Atat Harut, cat si Chindris sunt cotati, potrivit site-ului transfermarkt.com, la aproximativ 1 milion de euro.