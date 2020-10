Ruptura totala intre Mirel Radoi si Gigi Becali! Reactie de ultima ora dupa atacul dezlantuit al lui Becali!

Intre Gigi Becali si Mirel Radoi se pare ca relatiile s-au racit iremediabil.

Patronul FCSB l-a criticat foarte dur pe finul sau dupa rezultatele proaste ale nationalei din ultima perioada. Becali i-a reprosat lui Radoi in principal faptul ca nu a selectionat jucatori de la echipa sa pentru ultimele meciuri. Invitat la Telekom Sport, Radoi a tinut sa precizeze ca nu are nimic cu jucatorii de la FCSB si ca este in defavoarea sa sa nu convoace jucatori de "ros-albastri" din cauza relatiei tensionate pe care o are cu patronul echipei.

"Eu si Gigi Becali nu avem ce sa discutam. La fotbal el se pricepe cel mai bine, iar afaceri eu nu fac. Cum poate cineva sa spune ca nu vreau sa convoc jucatori de la FCSB? Pai, ce? Imi pun singur piedica doar ca nu ma inteleg cu patronul clubului?", a declarat Radoi sursei citate.