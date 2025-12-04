Mai mulți jucători vor fi OUT de la FCSB în următoarea pauză competițională, printre care Vlad Chiricheș (36 de ani) și David Kiki (32 de ani).



Internaționalul din Benin va fi tras pe linie moartă de Gigi Becali, care a anunțat deja că nu va mai conta pe el, doar că acesta nu vrea să plece de la FCSB, scrie iamsport.ro.



David Kiki nu vrea să plece de la FCSB!



Momentan, nimeni de la FCSB nu l-a înștiințat pe David Kiki despre intențiile patronului de a-l pune ”pe liber” și nici acesta nu este dispus să plece de la echipă. Singura șansă ca Becali să scape de fundașul stânga ar fi să-i plătească valoarea întregului contract, valabil pentru încă un an și jumătate, 280.000 de euro.



”Pe Kiki nu-l mai punem. Kiki nu mai poate, săracul, ce să mai?”, a sunat anunțul lui Gigi Becali, la Digi Sport.



În acest sezon, David Kiki nu a prins foarte multe meciuri la FCSB, chiar dacă este inclus și pe lista UEFA și poate evolua în meciurile din Europa League. Fundașul stânga a bifat doar șapte meciuri.



FCSB - Dinamo, sâmbătă, de la 20:30



FCSB se află pe locul 9 în clasament cu 24 de puncte. După 18 etape, roș-albaștrii au bifat șase victorii, șase remize și șase eșecuri și se situează la două lungimi de play-off.



Dinamo completează podiumul cu 34 de puncte. Echipa lui Zeljko Kopic a înregistrat nouă victorii, a consemnat șapte rezultate de egalitate și a fost înfrântă de două ori.

