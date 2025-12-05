VIDEO Românul Tony Strata, meciul vieții pe ”Dragao”! A eliminat-o pe FC Porto din Cupă și este în semifinale

Vitoria Guimaraes a dat lovitura în Taca da Liga.

FC Porto a fost eliminată din Cupa Ligii Portugaliei (Taca da Liga) de Vitoria Guimaraes, care s-a impus cu scorul de 3-1 chiar pe ”Estadio do Dragao”, joi seara, în sferturile de finală.

FC Porto - Vitoria Guimaraes 1-3

Vitoria, la care internaţionalul român de tineret Tony Strata (21 de ani) a fost integralist pe postul de fundaş dreapta, s-a impus prin golurile marcate de portughezii Nelson Oliveira (38 - din penalty), Samu (53 - după ce a deposedat un adversar și a început cursa spre poartă din propria jumătate de teren VIDEO AICI) şi de francezul Oumar Camara (79 - din penalty).

FC Porto deschisese scorul prin spaniolul Gabri Veiga (8).

Strata a fost notat cu 6.4 de Sofascore, jucătorul meciului fiind desemnat coechipierul românului, Samu, care a primit 7.7.

Pentru Tony Strata & Co urmează semifinala cu Sporting Lisabona

În semifinale, Vitoria o va întâlni pe Sporting Lisabona, iar Benfica o va înfrunta pe Sporting Braga, scrie Agerpres.

Benfica Lisabona este deţinătoarea trofeului.

