FC Porto a fost eliminată din Cupa Ligii Portugaliei (Taca da Liga) de Vitoria Guimaraes, care s-a impus cu scorul de 3-1 chiar pe ”Estadio do Dragao”, joi seara, în sferturile de finală.

FC Porto - Vitoria Guimaraes 1-3



Vitoria, la care internaţionalul român de tineret Tony Strata (21 de ani) a fost integralist pe postul de fundaş dreapta, s-a impus prin golurile marcate de portughezii Nelson Oliveira (38 - din penalty), Samu (53 - după ce a deposedat un adversar și a început cursa spre poartă din propria jumătate de teren VIDEO AICI) şi de francezul Oumar Camara (79 - din penalty).

FC Porto deschisese scorul prin spaniolul Gabri Veiga (8).

Strata a fost notat cu 6.4 de Sofascore, jucătorul meciului fiind desemnat coechipierul românului, Samu, care a primit 7.7.

