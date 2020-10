Gigi Becali i-a luat fata lui Gica Hagi! FCSB a detronat-o pe Viitorul din fruntea unui clasament pe care l-a dominat in ultimii 8 ani

FCSB a reusit o premiera in acest sezon.

Din 2012 si pana acum, in fiecare an, Viitorul era echipa cu cea mai mica medie de varsta a lotului in Liga 1. Aceasta era o caracteristica a clubului lui Hagi, la care nu avea rival nici in tara si nici in majoritatea campionatelor europene.

In acest an, insa, echipa de la Ovidiu a fost detronata de catre FCSB la capitolul medie de varsta. Clubul lui Becali are, cel putin pana in februarie cand pot fi facute modificari, o medie de varsta a lotului de 23,5 ani. Viitorul se situeaza ca medie la 24 de ani, insa jucatorii transferati recent au intre 28 si 30 de ani, acesta fiind cel mai in varsta lot cu care a participat echipa lui Hagi in Liga 1.

Faptul ca Becali a decis sa puna accent pe tinerii din lot s-a vazut si in ultima etapa din campionat. 5 fotbalisti eligibili pentru regula U21 au fost pe teren, in timp ce alti 3 au lipsit fiind suspendati sau accidentati. Viitorul a utilizat 3 jucatori tineri in meciul cu FC Voluntari, alti 3 fiind absenti din cauza infectarii cu noul coronavirus.

De altfel, FCSB a evoluat mult din punctul de vedere al Academiei de fotbal a clubului, recuperand multe puncte in ultimul an si ajungand la doar 5 puncte distanta de Academia lui Hagi, care este lider in topul realizat de FRF.

FCSB castiga lupta cu FC Viitorul si in ceea ce priveste folosirea jucatorilor romani. Un singur strain se afla in lotul lui Becali, grecul Soiledis, care nu este titular. In echipa lui Hagi sunt 8 straini in acest sezon, cei mai multi din Spania si Olanda.