Gigi Becali i-a pus gand rau unui jucator de la FCSB! Mijlocasul are minutele numarate in tricoul "ros-albastrilor"! 

Gigi Becali nu este usor de impresionat.

Ovidiu Popescu s-a pus rau cu patronul de la FCSB, nereusind sa il impresioneze in acest sezon al Ligii 1. De altfel, in urma cu cateva saptamani, Gigi Becali declara: "Voi va dati seama unde a ajuns FCSB daca Ovidiu Popescu a ajuns sa fie cel mai bun de la noi?"

Mijlocasul a pierdut postul de titular in echipa lui Toni Petrea si, potrivit Fanatik, nu are sanse foarte mari sa mai prinda multe minute in viitorul apropiat. Antrenorul are de unde alege pentru linia de mijloc, bazandu-se pe Darius Olaru si Florin Tanase, al treilea jucator fiind ales dintre Vina, Simion, Oaida, Perianu si Popescu.

Acesta din urma ar putea sa mai prinda, insa, un loc in echipa in momentele in care Petrea are nevoie de un plus de experienta in aparare, Ovidiu Popescu putand fi folosit ca fundas dreapta sau stoper.

Problemele lui la FCSB au inceput in meciul cu Academica Clinceni, cand a fost schimbat la pauza. In ultima etapa, in duelul cu FC Hermannstadt, mijlocasul in varsta de 26 de ani a jucat doar 9 minute, fiind introdus pe teren in minutul 81.

Urmatorul meci al celor de la FCSB este programat luni, de la ora 21:00, pe terenul celor de la Chindia Targoviste.