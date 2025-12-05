În celălalt meci al grupei, echipa sârbă VK Sabac Elixir a învins formaţia italiană RN Savona cu 13-9.

Pentru gazde au punctat Nikola Kojic (4 goluri), Till Hofmann (2), Marton Nagy (2), Aleks Sekulic (2), Tobias Bauer (1), Damjan Vujicic (1), Yannek Chiru (1).

Golurile Stelei au fost înscrise de Vlad-Luca Georgescu (3 goluri), Francesco Iudean (2), Djordje Vucinic (2), David-Joan Bota (1), Andrei Ţepeluş (1), Andrei-Radu-Ionuţ Neamţu (1).

Steaua a condus cu 2-1 şi 3-2, dar Spandau s-a desprins apoi la 7-4, câştigând fără emoţii.

Vicecampioana României a suferit al cincilea eşec în tot atâtea meciuri.

CSA Steaua Bucureşti a fost învinsă în deplasare de echipa germană Spandau 04 Berlin, cu scorul de 13-10 (4-4, 3-1, 2-2, 4-3), joi seara, în Grupa B a competiţiei de polo pe apă masculin LEN Euro Cup.

Clasamentul din grupa Stelei



RN Savona conduce în clasament, cu 12 puncte, urmată de VK Sabac, 12 puncte, Spandau 04, 6 puncte, Steaua, 0 puncte.

Primele două clasate s-au calificat în optimile de finală.

Steaua va juca şi ultimul meci în deplasare, cu RN Savona, pe 12 decembrie.

Dinamo - Barcelona 10-19



CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă fără drept de apel de echipa spaniolă CN Barcelona, cu scorul de 19-10 (4-2, 4-3, 6-3, 5-2), joi seara, în Bazin ''Tolea Grinţescu'' Dinamo, într-un meci din Grupa B a competiţiei de polo pe apă masculin LEN Euro Cup.

Dinamo nu a reuşit să obţină niciun punct în cele cinci etape disputate până acum în grupă.

Luka Cikovani a marcat 4 goluri pentru dinamovişti, Cosmin Radu 2, iar Riccardo Matteo Sachetti, Andrei Marinescu, Tiberiu Mihai Cojocariu şi Ghiorghi Meshi, câte un gol.

CN Barcelona este antrenată de românul Andrei Iosep



Pentru echipa antrenată de fostul internaţional român Andrei Iosep au punctat Taiyo Watanabe (3 goluri), Abel Ramon Sesen (3), Mart Bastiaan van der Weijden (3), Pol Daura Gomez (3), Marc-Nicolas Angelescu (2), Nikolas Paul Garcia (2), Victor Andrade Matamoros (2), Joan Villamayor Villar (1).

În celălalt meci al grupei, echipa maghiară Szolnoki Dozsa Praktiker a învins în deplasare formaţia italiană Pallanuoto Trieste, cu 15-12.

Clasamentul din grupa lui Dinamo



CN Barcelona este lider, cu 12 puncte, urmată de Szolnoki, 12 puncte, Pallanuoto Trieste, 6 puncte, Dinamo, 0 puncte.

Primele două clasate s-au calificat în optimile de finală.

Dinamo va juca ultimul său meci din grupă pe 12 decembrie, acasă, cu Pallanuoto Trieste.

Info: Agerpres

