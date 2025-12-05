Nu doar Dinamo are probleme de lot înainte de derby-ul de sâmbătă. Și FCSB are câteva bătăi de cap, mai ales că urmează și meciul cu Feyenoord din grupa principală a UEFA Europa League.



Andrei Cristea (41 de ani) a jucat pentru ambele echipe și a înscris goluri importante atât pentru FCSB, cât și pentru Dinamo. În prezent antrenor la Concordia Chiajna, fostul atacant spune ce va face diferența în derby-ul de sâmbătă.



Andrei Cristea mizează pe FCSB



Cristea merge pe mâna celor de la FCSB, având în vedere că echipa lui Gigi Becali ”joacă bine în meciurile importante”, în opinia fostului atacant. În meciul din tur, ”câinii” s-au impus cu 4-3.



„Cred că la FCSB va cântări mai mult problema jucătorilor accidentați. Bîrligea și Alibec lipsesc și sunt doi jucători foarte importanți.



La fel și Armstrong și Musi, doi jucători importanți și ei, dar cred că pot fi înlocuiți. Însă FCSB joacă bine în meciurile importante și cred asta compensează foarte bine în favoarea lor”, a spus Cristea, potrivit GSP.ro.



FCSB - Dinamo, sâmbătă, de la 20:30



FCSB se află pe locul 9 în clasament cu 24 de puncte. După 18 etape, roș-albaștrii au bifat șase victorii, șase remize și șase eșecuri și se situează la două lungimi de play-off.



Dinamo completează podiumul cu 34 de puncte. Echipa lui Zeljko Kopic a înregistrat nouă victorii, a consemnat șapte rezultate de egalitate și a fost înfrântă de două ori.

