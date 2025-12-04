Gigi Becali a dezvăluit imediat după eșecul suferit de FCSB în fața celor de la UTA Arad, scor 0-3, că Dennis Alibec a decis să se opereze fără permisiunea clubului, lucru care l-a revoltat pe finanțatorul campioanei României.

Raul Rusescu: ”Poate fi un mesaj din partea lui Alibec!”

Raul Rusescu a aflat de gestul făcut de Denis Alibec și este de părere că atacantul a adoptat această poziție pentru a transmite un mesaj.

Rusescu este destul de sigur că atacantul nu vrea să mai rămână la FCSB din luna ianuarie și este decis să își caute un nou angajament.

”Mi-e greu să cred că în 2025 mai poți face lucrurile astea, să te operezi fără să informezi clubul. Mi-e greu să cred că se poate întâmpla așa ceva.

Asta are legătură și cu situația în care Alibec se află la club, absolut. Nu putem să scoatem din context. Nu știu ce își dorește el, dar când faci lucrurile astea poate fi un mesaj din partea lui: ‘nu mă mai interesează, vreau să plec din ianuarie și hai să găsim o soluție’”, a spus Raul Rusescu, potrivit GSP.

Ce a spus Gigi Becali despre Denis Alibec

”Vine iarna, abia aștept să vină. Revoluție, normal că revoluție, ce să mai... Gata, s-a terminat. Ăla, Alibec, se duce, se operează fără să întrebe pe nimeni, unde ai mai pomenit să dai o grămadă de bani pe un jucător, sute de mii de euro, dar el se duce să facă operație fără să întrebe pe nimeni. ’Nu, că eu m-am operat’, fără să întrebe pe nimeni. Acum îi pun eu la punct. Nu m-am mai dus să dau cu pumnul în masă, că nu îmi mai arde, dar lasă că le arăt prin fapte, prin decizii”, a spus Gigi Becali la finalul meciului cu UTA Arad, la Digi Sport.

