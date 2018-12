Tudor s-a retras din arbitraj si face turul manastirilor! Dezvaluirea incredibila despre fiul sau! 

Alexandru Tudor a decis sa se retraga din arbitraj.

"Brad Pitt" Tudor a decis sa renunte la arbitraj in acest sezon. Meciul Concordia Chiajna - Poli Iasi a fost ultimul in calitate de central. Dupa ce a luat aceasta decizie, fostul arbitru a decis sa faca turul manastirilor si sa povesteasca alaturi de calugari aventurile traite de-a lungul timpului in fotbal.

Tot calugarii au fost cei care l-au ajutat pe Tudor sa nu se mai supere pe fani: "Parinte, dar imi blestema familia, imi zic de rau. <Bucura-te frate, ca iti iau din pacate>", a dezvaluit fostul arbitru.

Tudor nu este singurul cavaler al fluierului care isi petrece timpul in lacasurile sfinte. El a dezvaluit ca in deplasari prefera sa stea la manastiri, iar foarte multi dintre colegii sai il urmau: "Multi dintre colegii mei au stat cu mine la manastire. Majoritatea. Chiar daca nu erau ortodocsi".

Alexandru Tudor a povestit si cum a trait meciurile in care i-a arbitrat pe cei mai importanti jucatori ai momentului, Lionel Messi si Cristiano Ronalo: "Cu Messi n-am avut niciun fel de dialog. El a jucat fara sa scoata vreun cuvant. Iar cu Ronaldo am stat de vorba, pentru ca a incercat el cateva de-ale lui, dar a incercat sa fie simpatic".

Fiul fostului arbitru viseaza sa ajunga fotbalist, iar Tudor a apucat deja sa il arbitreze pe acesta. El a dezvaluit ca nu a stat pe ganduri atunci cand a venit vorba sa il elimine: "L-am arbitrat si l-am si dat afara odata, ca dadea din gura prea mult", a dezvaluit Alexandru Tudor.