Decizie de ULTIMA ORA a lui Gigi Becali! Ce se intampla cu Sergiu Bus dupa ce atacantul a reusit primul sau gol la FCSB

Gigi Becali s-a decis in privinta lui Sergiu Bus.

Atacantul nu l-a impresionat pe patronul celor de la FCSB, care se pare ca a luat o decizie in cazul fotbalistului. Potrivit ProSport, Gigi Becali vrea ca Bus sa joace cat mai putin, asteptand cu nerabdarea intoarcerea lui Florinel Coman.

Ideea patronului se bazeaza, cel mai probabil, pe o declaratie mai veche a lui Hagi, care a pus ca Florinel Coman este un atacant central veritabil.

"Florinel are cele mai multe goluri la loturile nationale. FCSB are atacant, dupa parerea mea. Nu e atacant lateral, el e atacant central. E un varf adevarat, pentru o echipa mare asa cum e FCSB.

Ar face cea mai mare greseala sa ia un alt jucator. E mult mai puternic fata de acum cativa ani. E mult mai bine din punct de vedere fizic. Cred eu ca e unul dintre cele mai bune varfuri din Romania. E combinativ, tehnic. Noi ii spuneam ca e o vulpe. E siret, stie ce sa faca. Intra in careu, are executii, e combinativ", spunea in trecut Gheorghe Hagi.

Sergiu Bus a inscris un singur gol in tricoul "ros-albastru", in meciul cu FC Hermannstadt, iar Becali i-ar fi spus lui Toni Petrea sa trimita alti jucatori pe teren in locul lui.

Pana la revenirea pe teren a lui Coman, Toni Petrea ii poate folosi pe postul lui Sergiu Bus pe Tanase si Man. Acestia au insa randamente mai slabe in acel post.

Tanase reuseste evolutii mai bune cand joaca mai retras, iar Man a demonstrat ca este in cea mai buna forma atunci cand joaca in pozitia de extrema dreapta.