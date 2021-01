EXCLUSIV | Gigi Becali, nou dosar penal? Patronul FCSB ar putea plati pentru importul unui medicament ilegal in UE

Desi a fost laudat ca a ajutat spitalele si cunoscutii cu medicamente in timpul pandemiei de coronavirus, activitatea milionarului filantrop ar fi fost ilegala.

"Nu mai cumpar masti pentru spitale pentru ca se ocupa statul de asta. Dar am vorbit cu fata domnului Streinu Cercel (n.r. - fostul director al Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti si actualul senator PSD) si am comandat un medicament care nu mai exista. Era foarte bucuroasa ca am reusit pentru ca nu mai e acest medicament. Se numeste Arbidol. L-am comandat si l-am platit deja. Aduc 100.000 de bucati din Rusia”, declara Gigi Becali la Pro X, in mai 2020, cand Romania se afla in izolare. Aceasta ar fi fost declaratia care i-a facut pe procurorii bucuresteni sa cerceteze mai amanuntit modul in care milionarul ar fi realizat importul si distributia de Arbidol, in presa aparand informatii ca mama latifundiarului, familia verilor Becali, oameni de fotbal, precum Marius Sumudica, Dani Coman si Florentin Petre, dar si alte sute de persoane, plus cateva spitale importante, ar fi fost aprovizionate cu un medicament interzis la import in Uniunea Europeana.

Investigatia in cazul patronului FCSB ar face parte dintr-o ancheta de mai mari dimensiuni, care ar cuprinde si informatii despre modul in care s-a facut importul de masti neconforme si supraevaluate la inceputul pandemiei, costurile construirii spitalelor modulare si a dotarilor sectiilor vechi, importarea unor medicamente neaprobate la nivel european folosite pentru tratarea Covid-19, dar si modul in care anumite persoane influente si rudele lor ar fi fost tratate preferential in momentul internarii in spitale dedicate noului coronavirus. Procurorii ar verifica daca activitatea latifundiarului se incadreaza la categoriile infractiuni vamale, contrabanda calificata, zadarnicirea combaterii bolilor, falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse si exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati, dar complicitate la trafic de influenta si abuz in serviciu.

"REZULTATE ACCEPTABILE" IN DOAR 30% DIN ADMINISTRATI SI CERERE DE IMPORT DIN PARTEA UNUI FAN AL LUI PUTIN

Arbidolul nu are licenta pentru UE si institutiile medicale romanesti au primit interdictie sa il importe, iar alte persoane fizice din Romania, care l-au comandat online pentru a-l folosi in tratarea sau preventia Covid-19, au avut coletele oprite la vama si tabletele intoarse la expeditor sau distruse. Conform medicului roman Adrian Streinu Cercel, citat de Newsweek, Arbidolul se administreaza pacientilor cu simptome usoare si medii, "cu rezultate acceptabile, ca si la Remdesivir, respectiv imbunatatire vazand cu ochii cam la 30% din cei care folosesc, dar e in functie de severitatea bolii la fiecare pacient in parte".

Abia in noiembrie 2020, un om de afaceri din Salaj, care este fan al liderului rus Vladimir Putin si care militeaza pentru relansarea relatiilor economice cu Rusia, a depus cerere sa inregistreze in Romania medicamentul Arbidol, in ciuda recomandarilor Agentiei Europene a Medicamentului. Exista mari semne de intrebare in privinta modului in care o cantitate atat de mare de medicamente neconforme si potential daunatoare sau fara efecte benefice au putut intra pe teritoriul Romaniei, a fost distribuita si administrata in spitale, unde ar fi trebuit sa existe scheme de tratament omologate la nivelul Ministerului Sanatatii si al UE. Anchetatorii cerceteaza amanuntit si complicitatea unor persoane cu functii inalte in statul roman, inclusiv a unor inalti demnitari au statului roman, precum angajati ai MAI, MS, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (Ministerul Afacerilor Interne) si ai Autoritatii Nationale a Vamilor (Ministerul Economiei si Finantelor).

MEDICAMENTUL ADUS DE BECALI, INTERZIS IN SUA SI UE

Arbidolul nu are licenta pentru UE si nu poate fi importat de institutiile medicale romanesti, fiind aprobat sub numele comercial "Umifenovir" in Rusia si China, unde este folosit ca antiviral. In Rusia, in 2020, acesta a fost cel mai vandut medicament antiviral, cu o cota de piata de aproape 20%. Desi studiile din cele doua tari ar fi dezvaluit efecte benefice in tratarea racelilor si gripelor (influenza), medicamentul nu are aprobare de import, comercializare si administrare in SUA si Uniunea Europeana.

Inca de acum zece ani, Academia de Stiinte Medicale din Rusia atragea atentia ca efectele medicamentului nu erau demonstrate stiintific, desi producatorul spunea ca acesta poate fi efiecient in tratarea diferitelor tipuri de gripa, virusul Ebola Zair, arenovirusul Tacaribe, herpesvirus asociat sarcomului Kaposi, hepatita B si poliomielita. De asemenea, in ultimii ani, media din Rusia a criticat faptul ca mai multi ministri ai sanatatii si medici de renume au promovat public medicamentul si au facut afirmatii nejustificate ca acesta ar scurta timpul de recuperare in cazul racelilor cu 1.3-2.3 zile, iar in ultimul an l-au prezentat ca un medicament eficient si sigur pentru tratarea noului coronavirus.

BECALI, URMARIT PENAL INTR-UN NOU DOSAR DE SPALARE DE BANI

In mai 2013, Gigi Becali a fost condamnat la inchisoare cu executare, dupa ce instantele l-a gasit vinovat in Dosarul "Valiza" (3 ani de inchisoare cu executare / dare de mita, fals), dosarul schimbului de terenuri cu MApN (2 ani de inchisoare cu executare / complicitate la abuz in serviciu in forma calificata si continuata) si in cazul sechestrarii hotilor care ii furasera bolidul de lux (trei ani de inchisoare cu suspendare / sechestrare de persoane). El a fost eliberat conditionat dupa ce a ispasit un an si 10 luni de inchisoare din pedeapsa de trei ani si sase luni. Ulterior, milionarul a fost anchetat pentru modul in care a castigat zile de permisie, dar si pentru felul in care a indeplinit conditiilor eliberarii conditionate, din cauza ca nu ar fi scris personal in inchisoare cartile care au fost prezentate magistratilor pentru a putea fi lasat in libertate inainte de termen.

In noiembrie 2019, DNA anunta oficial ca Gigi Becali si nepotul sau, Vasile Geambazi, erau urmariti penal pentru spalare de bani, intr-o afacere cu drepturile litigioase ale unui teren cumparat in Voluntari cu un milion de euro pentru care s-ar fi cerut despagubiri de la statul roman in valoare de 20 de milioane de euro, cu complicitatea unui evaluator desemnat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP). In acest dosar, patronul FCSB risca o pedeapsa cu inchisoarea de la 3 la 12 ani.