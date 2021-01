Gigi Becali a fost invitat special la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Dupa ce Botosani si FCSB au ajuns la o intelegere, Harut a mers la Bucuresti pentru a semna cu ros-albastrii, insa s-a razgandit in ultimul moment dupa ce a vazut propunerea lui Becali.

Patronul ii propusese fundasului sa semneze doua contracte: unul pe cinci ani, apoi inca unul de prelungire pe doi ani, fiind astfel obligat sa ramana la FCSB pentru urmatorii 7 ani. Nemultumit de oferta lui Becali, Harut a decis sa se intoarca la Botosani.

"I-am dat contract pe 5 ani si am stabilit ca mai facem un contract tot pe 5 ani, care incepea din al doilea an, si ii dadeam 3.000 de euro in plus. Nu mai primea 12.000, primea 15.000. Adica ii dadeam bani in plus si contractul tot pe 5 ani! Nu pe 7 ani, nu pe 10 ani, pe 5 ani si in avantajul jucatorului mai ales ca ii dadeam bani in plus. Lua 150.000 de euro in plus peste tot contractul!



Asa a facut Dumnezeu, sa nu semneze. I-am bagat pe sub nas? Nu, i-am spus clar: 'In 5 ani iei 150.000 de euro in plus. Eu te vand oricum dupa doi ani, dar exista posibilitatea cum a facut Chipciu, care a ajuns la 4 ani si omul nu a mai vrut sa semneze. Imi iau niste marje de siguranta, care sunt perfect legale", a declarat Gigi Becali in exclusivitate pentru PRO X.