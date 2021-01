EXCLUSIV | Lovitura DEVASTATOARE primita de Gigi Becali! Un milioanar roman din Anglia, dispus sa finanteze CSA! "Poate intr-o zi, ajungem sa cumparam Steaua!"

Stefan Voloseniuc, om de afaceri roman din Marea Britanie, si investitor la echipa FC Romania, a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

FC Romania este o echipa care se afla in Liga a 8-a engleza. Clubul isi propune sa promoveze in esaloanele superioare ale fotbalului britanic, avanda ca obiectiv sa ajunga cel putin pana in divizia a 5-a. Voloseniuc este finantatorul echipei, patron al firmei de constructii Sf. Stefan si investitor imobiliar.

El isi doreste ca FC Romania sa fie un proiect deosebit, care sa puna romanii intr-o imagina pozitiva in afara. De asemenea, omul de afaceri planuieste sa creeze si o acadamie, unde copii romani din Marea Britanie sa poata juca fotbal.

"Pentru noi FC Romania inseamna foarte mult. Daca vom duce proiectul unde ne-am propus, vom avea de castigat foarte mult pe termen lung, ca si imagine. Pentru ca daca reusim sa performam in fotbalul englezesc, cu siguranta si comunitatea romaneasca va fi privita altfel. E si un proiect foarte deosebit. Antrenorul Ionut Vintila a pus suflet in ceea ce a facut. Se vede si performanta pe care a abtinut-o.

A plecat din parc si a ajuns in Liga 8-a. Bineinteles si curajul de a fi patriot, sa numesti in casa fotbalului o echipa FC Romania, inseamna ceva. Am intampinat si probleme de rasism, am intampinat si probleme de diferite abordari, dar mergem mai departe.



Sa dea Dumneze sa treaca aceasta pandemie si dorim sa punem la punct o academie, FC Romania Academy, care sa dea o oportunitate copiilor romani din Dispora, in general celor din Marea Britanie. Daca lucrurile vor evolua cum trebuie, probabil ne vom extinde si in alte tari unde sunt romani. Vrem sa facem un proiect in care comunitatea de romani sa fie respectata si sa fie privita altfel", a declarat afaceristul roman.

Voloseniuc e membru al Partidului Conservator din Anglia, aflat acum la putere, dar a fost si candidat independent pentru un post de senator al diasporei la alegerile legislative trecute din tara. Omul de afaceri a recunoscut ca este un fan a echipei Steaua si nu exclude ca in viitor sa cumpere clubul din Liga 3.

"Eu sunt fan Steaua. Am crescut cu acest club. Mie imi place Steaua. Cand a castigat Steaua Cupa, Gigi Becali nu exista. Nu, nu am nicio treaba cu Gigi. Mie imi place Steaua ca si club. Adica a fost pentru mine o emblema.

Nu stiu acum care este situatia, stiu ca este in Liga 3. Poate intr-o zi, ajungem sa cumparam Steaua. Nu stiu, vedem. Poate peste 5 ani, cine stie. Acum vreau sa vad FC Romania. Vreau sa fie o chestie de mandrie pentru toata comunitatea romaneasca, sa se bucure toti ca sunt romani", a spus Voloseniuc pentru PRO X.