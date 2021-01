Denis Harut are incredere intr-un singur om! "E ca si copilul meu!" Noi DEZVALUIRI despre negocierile cu FCSB! Ce a facut fundasul cand a vazut clauza pusa de Gigi Becali

Denis Harut (21 de ani) nu a mai semnat cu FCSB, iar Marius Croitoru, antrenorul sau de la Botosani, a venit cu noi dezvaluiri.

Harut a fost la un pas sa semneze cu FCSB, insa faptul ca ar fi semnat un contract pe 7 ani l-a convins sa refuze transferul.

Gigi Becali l-a acuzat pe Marius Croitoru pentru ca i-ar fi schimbat decizia internationalului U21, insa antrenorul de la Botosani a explicat clar ce s-a intamplat in timpul negocierilor si dupa.

Croitoru recunoaste ca este singurul om in care Harut are incredere, dar sfatul pe care i l-a dat jucatorului a fost sa mearga la FCSB:

"N-as putea sa fac doua lucruri in acelasi timp. L-am sfatuit sa mearga si apoi sa nu mai mearga? E total gresit, e o aberatie. Nici macar nu am fost prezent acolo. A fost domnul Vulturar cu Harut. Baiatul cand a vazut doua contracte s-a ridicat singur. A mers sa vorbeasca cu tatal lui, i-a comunicat ce s-a intamplat si dupa mi-a dat 'share location' sa merg sa il iau.

L-am preluat, abia atunci am aflat ce s-a intamplat. Dupa am plecat impreuna. Era dezamagit de ce s-a intamplat si mi-a zis sa mergem acasa la Botosani. I-am zis ca e tarziu, sa mai ramanem, tot in speranta ca se va rezolva ceva. Este ca si copilul meu, bineinteles ca l-am sfatuit. Daca a ajuns pana la 21 de ani, ca domnul Becali sa stea de vorba cu el si numai cu el, este si datorita faptului ca eu l-am sfatuit", a spus Marius Croitoru, la Digi Sport.

Marius Croitoru: "Doar in mine are incredere! L-am sfatuit sa mearga la FCSB!"

Antrenorul Botosaniului vrea sa clarifice discutia pe care a avut-o cu Denis Harut:

"Noi am discutat clar si i-am explicat. Stia si domnul Iftime si domnul Vulturar. Baiatul nu are incredere decat in mine. Eu l-am sfatuit clar ca e un pas inainte, atat pe el cat si parintii. I-am spus ca din punctul meu de vedere e momentul sa se transfere la o echipa care poate sa ii ofere si altceva fata de ce ii oferim noi. Eu ca antrenor am incercat sa il invat alte lucruri, sa il dezvot. Dar din pacate, el a ajuns la un nivel la care este peste nivelul echipei si el avea nevoie de o echipa care sa il duca la nivelul urmator.

Exista posibilitatea sa ajunga la echipe care au ca obiectiv sa ajunga in cupele europene, care se bat la campionat. Dupa ce a cazut transferul nu s-a mai interesat nimeni. Orice este posibil, dar din cate stiu eu, timpul a fost foarte scurt si nu a fost posibil.

El nu are impresar, a venit la Bucuresti sa semneze cu FCSB. A plecat de la hotel unde era cazat impreuna cu domnul Vulturar. Dupa, ce s-a intamplat in birou nu mai stiu, decat ce mi-a spus el", a mai spus Croitoru.

Andrei Chindris, transfer in strainatate?

Marius Croitoru a vorbit si despre posibila plecare a lui Chindris, care este dorit de o echipa din strainatate. Chindris a fost dorit si de Gigi Becali la FCSB:

"Din cate stiu eu, discutiile sunt mai avansate cu un club din strainatate decat cu un club din Romania. Cu siguranta Chindris ar putea pleca.

Toti jucatorii sunt de vanzare la noi, cei care au oferte, si intelegem prin oferta una pe care o accepta clubul. Noi nu obligam pe nimeni nici sa stea si nici sa plece", a mai spus antrenorul moldovenilor.