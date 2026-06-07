Naţionala de fotbal a României a învins echipa Ţării Galilor cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, într-un meci amical.

Tricolorii au obţinut prima victorie în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi, prin golurile marcate de Florinel Coman (52) şi Adrian Rus (80), în timp ce pentru oaspeţi a înscris David Brooks (64).

Adrian Rus, marcator decisiv și căpitan

Fundașul central Adrian Rus, cel care a înscris golul victoriei, a purtat și banderola de căpitan.

“Este o mândrie să port banderola, să înscriu pentru echipa naţională, dar cel mai important e că i-am adus făcut fericiţi pe cei 25.000 de suporteri (n.r. - a primit mesaj de la nişte copiii înainte de meci care i-au spus că o să marcheze). E adevărat, da, cei care mi-au dat mesaj să o facă în continuare şi sper să fie la fel deznodământul. Este o mândrie să lucrez cu Gică Hagi, toată lumea ştie cine a fost Gică Hagi.

El îşi doreşte foarte mult să fim cei mai buni, îmi doresc în continuare să fac parte din acest nucleu de jucători şi să ajut. Cu încredere şi alături de toţi românii cred că o să facem o figură frumoasă, dar e important să luăm pas cu pas fiecare meci.

﻿Trebuie să începem cu dreptul în septembrie. Generaţia asta cred că este cea de suflet. Şi în această seară s-a văzut spiritul lui, am fost o echipă, am luptat. E important că am terminat cu bine anul continental”, a spus Adrian Rus într-un interviu exclusiv pentru AS.ro.

Caseta meciului

România - Ţara Galilor 2-1 (0-0)

Au marcat: Florinel Coman (52), Adrian Rus (80), respectiv David Brooks (64).

Bucureşti, Stadionul Steaua: 23.276 spectatori

România: 12. Otto Hindrich (1. Ştefan Târnovanu, 46) - 23. Deian Sorescu (2. Tony Strata, 46), 15. Andrei Burcă (4. Adrian Rus, 46), 13. Matei Ilie (3. Mihai Popescu, 64), 17. Lisav Eissat (20. Andrei Borza, 46) - 10. Nicolae Stanciu (căpitan; 18. David Matei, 70), 6. Tudor Băluţă (24. Andrei Coubiş, 64), 22. Vlad Dragomir - 8. Darius Olaru (25. Cătălin Cîrjan, 64), 19. Louis Munteanu (9. Denis Drăguş, 64), 11. Ştefan Baiaram (7. Florinel Coman, 46). Selecţioner: Gheorghe Hagi.

Rezerve neutilizate: 16. Mihai Aioani - 14. Alexandru Dobre, 21. Olimpiu Moruţan.

Ţara Galilor: 12. Danny Ward - 6. Joe Rodon, 5. Ethan Ampadu (căpitan), 18. Rhys Norrington-Davies (14. Connor Roberts, 61) - 22. Joshua Sheehan - 3. Neco Williams (17. Ronan Kpakio, 88), 23. Nathan Broadhead (7. David Brooks, 60), 20. Daniel James (19. Sorba Thomas, 71), 10. Kai Andrews (2. Chris Mepham, 71) - 11. Brennan Johnson (26. Cameron Congreve, 71), 13. Kieffer Moore (9. Lewis Koumas, 60). Selecţioner: Craig Bellamy.

Rezerve neutilizate: 1. Karl Darlow, 21. Tom King - 4. Ben Davies, 8. Joel Colwill, 15. Jay Dasilva, 24. Isaak Davies, 25. Oliver Bostock.

Arbitru: Rohit Saggi; arbitri asistenţi: Anders Olav Dale, Alf Olav Rossland (toţi din Norvegia); al patrulea oficial: Szabolcs Kovacs (România)

Cartonaşe galbene: Brooks (79), Rus (87).