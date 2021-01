EXCLUSIV | "FCSB o castige campionatul si Liga Campionilor!" Discurs HALUCINANT al lui Gigi Becali! "Sunt prea mare si prea puternic pentru voi! Sunt un urs"

Gigi Becali a vorbit la Pro X despre transferurile jucatorilor de la FCSB.

Patronul ros-albastrilor a punctat faptul ca nu mai vrea sa vanda niciun fotbalist in aceasta perioada, dorindu-si sa-i pastreze pe cei mai valorosi jucatori in cadrul echipei pentru a se putea bate la titlu.

Becali a spus ca acest lucru ii va ajuta pe jucatori sa creasca mai mult si sa ajunga la o cota de piata mai mare, lucru care ii va permite sa ii vanda pe sume uriase in vara sau anul viitor.

"Ce mai vreti, ma? V-am aratat ce se intampla la Rapid, Dinamo, Timisoara si toate. V-am vandut si jucatori cu 10 milioane de euro. Ce mai vreti?

Nu mai vreau sa fac pacate. O sa opriti voi ce a vrut Dumnezeu? Ce aveti cu mine? Oricum va iubesc pe toti! A venit o persoana la mine ca mi-a facut un dosar penal. Avea toata familia lui Covid. I-am dat medicamente, apoi l-am intrebat de ce mi-a facut dosar penal. A zis: 'Am primit o hartie cu 60 de persoane din Romania care trebuiau sa aiba dosar.'

Eu nu numai ca i-am dat medicamente, dar l-am si sunat sa il intreb dupa cateva zile cum se simte el si familia lui. Am salvat o gramada de doctori, care ma suna acum si-mi spun ca eu sunt doctorul lor.

Vreau sa spun asa: 'Baaai, puneti-va pofta in cui, bai, ca n-o sa puteti voi! Bai, lupilor, bai! Sunt prea mare si prea puternic pentru voi, lupii! Eu sunt urs si nu va bag in seama pe voi, lupi! Nu mor caii cand vor cainii! Degeaba spuneti voi ca FCSB sa faca aia si ailalta! FCSB o sa castige campionatul si Liga Campionilor. O sa fim in primavara Champions League, o sa fie in tragerea din primavara europeana anul viitor.

Avem cele mai mari valori din Romania. Comenteaza ca de ce am plecat in Antalya, dar voi de ce nu ati plecat? Cine v-a oprit? Daca nu cunoasteti regulile...

Vorbele nu conteaza, sunt abur in vant... Eu nu mai vreau sa intru. Am intrat doar pentru ca m-ati rugat si era important ca sa intru. Dar stiu ca daca intru, imediat fac un pacat, dracii imi soptesc in ureche 'haide, spune'. N-ai cum sa scapi de ei! Am intrat doar pentru ca trebuia sa imi apar echipa", a declarat Gigi Becali la Ora exacta in sport.