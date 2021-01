Gigi Becali cucereste si inimile RIVALILOR! "Sper sa nu fiu alintat de 'cainii rosii' pentru aceasta afirmatie!" Declaratii surprinzatoare facute Cornel Dinu: ce a spus legenda lui Dinamo

FCSB este lider in Liga 1 inaintea duelului cu Astra Giurgiu din runda cu numarul 16.

Cornel Dinu, legenda a clubului Dinamo, este cucerit de strategia lui Gigi Becali, pe care il apreciaza pentru ca foloseste in mare parte jucatori romani.

Cornel Dinu spune ca FCSB este principala favorita la titlu in acest moment, avand o echipa mai echilibrata in compartimente decat contracandidatele.

"Din actualele 'primele trei', 'Fecesebecaliuta' are mari sanse de a castiga campionatul dupa ceva ani, 'dacat' vreo cinci... Sper sa nu fiu 'alintat' de sutele de mii de 'caini rosii' pentru aceasta afirmatie... In educatia generatiei mele nu era ura cand jucam cu Steaua, cu Universitatea Craiova, cu Rapid sau cu alte formatii de frunte de la noi.

Doar competitie incarcata de ambitie, din care trebuia sa castigam, intr-un climat de respect si prietenie adevarata intre jucatori, atat pe teren, cat ti in afara lui. In doua cuvinte 'alta educatie'. Si un nivel al evolutiilor cu nimic mai prejos decat era in lumea buna a fotbalului de pretutindeni.

Sigur, fosta Steaua, FCSB acum, nu are apararea CFR-ului, cu doar 6 goluri primite in 15 etape. Dar e mai echilibrata in compartimente, chiar daca suferinta in 'axila' centrala defensiva este vizibila", a spus Cornel Dinu, pentru Fanatik.

Cornel Dinu: "Cred in lauri pentru trupa lui Gigi Becali si Vali Argaseala!"

FCSB are una dintre cele mai scazute medii de varsta din Liga 1, tinerii jucatori talentati fiind marea slabiciune a lui Gigi Becali:

"Cred in lauri pentru trupa lui Gigi Becali si Vali Argaseala si pentru ca 'arunca' pe teren numai romani, talentati – da, mai avem! -, asumandu-si toate riscurile tineretii acestora", a mai spus Cornel Dinu.

34 de puncte are FCSB dupa primele 15 meciuri din acest sezon. Echipa antrenata de Toni Petrea are cel mai bun atac din Liga 1, cu un golaveraj de 37:15.

FCSB - Astra se joaca vineri seara, de la 20:00 si va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.