EXCLUSIV | Gigi Becali a dezvaluit cum scapa FCSB de carantina dupa ce a plecat din Antalya! "De asta ne-am dus, sa jucam un meci! Ne-am carantinat, ne-am izolat in Turcia sa nu ne imbolnavim!"

Gigi Becali a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

FCSB a fost singura echipa din Liga 1 care a efectuat un catonament in afara tarii inaintea de reinceperea Ligii 1. Gigi Becali e explicat motivul pentru care echipa condusa de Toni Petrea nu ar trebui sa faca carantina cand se intoarce in tara, in conditiile in care Turcia se afla in scenariu galben.

"Domnul Vivi Rachita nu stiu la ce se referea, ca altii joaca prin gropi si noi ne-am dus acolo. Ne-a luat apararea pe o chestiune logica. De-aia nu vreau sa intervin ca nu vreau sa supar sau sa jignesc. Daca el, Popescu sau cum il cheama, nu vreau sa comentez declaratia lui... N-ai cum, nu vreau sa spun mai multe... Daca vorbim de siguranta nationala, ajungem pe alte taramuri si nu vreau. FCSB joaca un meci azi.



De-asta ne-am dus in Antalya, sa jucam un meci! Cum a jucat si Aradul si s-a intors in tara, asa jucam si noi si scriem legea. O lege trebuie respectata in litera si in spirit! Ea este facuta sa aiba un scop, un tel... Scopul acestei legi este neimbolnavirea oamenilor.

Ne-am carantinat, ne-am izolat in Turcia sa nu ne imbolnavim. Au fost echipe care au jucat in Mogosoaia unde era zona galbena! Noi avem acum o hartie de la guvernul turc ca aceasta zona este izolata, ca am stat in hotel singuri, ca n-a mai stat nimeni cu noi, ca am purtat masti, ca am fost singuri in avion... Avem si o hartie ca am jucat o competitie internationala!



Nu scrie in lege ca trebuie sa fie o competitie oficiala, dar jucam azi cu o echipa din Turcia! Cand am vazut azi ca s-a scris de Becali, puscarie, bla bla bla... Cata rautate! Cum ii posedeaza pe unii dracii... Am salvat sute de vieti, bai, am dat milioane la spitale si la oameni si am salvat vieti de coronavirus! Lasati-i pe Marica si pe Sumudica. Am dat bani la spitale direct! Am adus mii de medicamente", a spus Becali pentru PRO X.