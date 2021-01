"Va sparge piata transferurilor cu o suma de multe zerouri!" Fotbalistul lui Gigi Becali care va dobora toate recordurile din Liga 1! "Cel mai mare pe care il asteapta Romania"

Din articol Octavian Popescu, clauza de 60 de milioane de euro la FCSB

Gigi Becali primeste o veste buna din partea unui om de fotbal din Romania.

Patronul FCSB-ului detine mai multi jucatori de perspectiva la FCSB, iar cei care ar putea sa plece in perioada urmatoare sunt Dennis Man, Florinel Coman sau Olimpiu Morutan.

Cu toate acestea, un alt jucator urmeaza sa fie adevarata lovitura pe care o va da Gigi Becali.

Octavian Popescu (18 ani), tanarul mijlocas de la FCSB care a impresionat in ultima perioada, ar urma sa fie cel mai scump transfer din Liga 1 si totodata un viitor mare jucator al Romaniei, anunta Adrian Porumboiu.

"Imi mentin afirmatia. Singurul care va sparge piata transferurilor este Octavian Popescu, copilul, nu Lampard. Va fi cel mai mare fotbalist pe care il asteapta Romania.

Va pleca pe o suma cu multe zerouri. Dupa ce il vedem ca joaca meci de meci, cifrele prezentate se vor confirma. Poate sa dea lovitura cu copilul asta. Va fi un adevarat succes", a spus fostul finantator de la FC Vaslui, pentru realitateasportiva.net.

Gigi Becali i-a marit recent contractul lui Octavian Popescu la 4000 de euro pe luna si i-a pus si o clauza uriasa: nu mai putin de 60 de milioane de euro!

"Gigi i-a dat imediat lui Octavian 1.000 de euro pe luna cand a semnat cu FCSB. Apoi, dupa ce l-a vazut in primele meciuri, i-a marit contractul la 3.000 pe luna. Octavian Popescu urca din ianuarie, ca sa zic asa, la 4.000 de euro lunar! Progresul e evident, iar Gigi e foarte incantat de jucator", spunea Giovanni Becali la inceputul anului.

Trei pase decisive are Popescu in cele 11 meciuri jucate pentru FCSB in acest sezon. Cota de piata a acestuia este de 350.000 de euro, potrivit Transfermarkt.