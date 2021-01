ANUNT DE ULTIMA ORA! Gigi Becali isi freaca mainile de fericire! Florin Tanase este dorit de un club puternic din Belgia

Florin Tanase este unul dintre jucatorii pe care Gigi Becali viseaza sa incaseze milioane de euro.

Capitanul celor de la FCSB a fost unul dintre cei mai in forma jucatori din campiont si este al doilea cel mai bun marcator din Liga 1, avand 9 goluri. Dupa ce a traversat o prima jumatate a sezonului buna, ofertele au inceput sa apara pentru decarul ros-albastrilor.

Belgienii de la walfoot.be a anuntat ca Tanase ar fi dorit de Anderlecht. Ziaristii Belgieni l-au numit pe jucatorul lui Toni Petrea 'pariul fostei campioane'. Tanase ar fi al doilea pe lista echipei din Belgia, dupa Emiliano Marcondes.

Presa din Belgia a anuntat ca Tanase va deveni liber de contract in aceasta vara, dar potrivit AntenaSport, decarul ros-albastrilor mai are contract cu echipa pana in vara lui 2022.

"In Romania, Florin Tanase este un jucator recunoscut. Capitanul de la FCSB este in plina ascensiune, dovada fiind statisticile sale: 13 jocuri, 10 goluri, 3 pase decisive. Cu toate acestea, sosirea sa in Belgia ar necesita o perioada de adaptare, deoarece internationalul roman nu a jucat niciodata intr-un campionat extern", au scris cei de la walfoot.be.

Potrivit AntenaSport, Florin Tanase ar avea oferte din din Franta, Rusia, zona Golfului, dar si MLS de la echipe precum Montreal Impact si New York City.

In urma cu cateva saptamani, Giovanni Becali declara ca jucatorul ros-albastrilor este pregatit sa plece in afara.

"Tanase a devenit un pion important la FCSB, e capitanul echipei, are si o varsta adecvata pentru a pleca în strainatate", a spus impresarul roman.