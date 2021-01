EXCLUSIV | Gigi Becali l-a SUNAT pe Rotaru inainte de CFR Cluj - FCSB! Ce i-a transmis patronul ros-albastrilor

Gigi Becali a vorbit la Pro X despre lupta pentru titlu din sezonul 2019/20.

Patronul celor de la FCSB a dezvaluit ca ar fi incercat sa ia legatura cu Mihai Rotaru inainte de meciul cu CFR Cluj, incercand sa-i propuna o strategie prin care Craiova ar fi putut fi campioana.

"Anul trecut n-am terminat pe podium, dar ati vazut cata nedreptate?! Am avut un meci in minus. Noi n-avem ajutorul Federatiei si al Ligii. FRF e impotriva noastra!

Eu am vorbit cu Rotaru, e baiat bun, i-am zis ca am gresit fata de el si mi-am cerut iertare ca e un baiat de calitate. Probabil ca nu trebuia sa tin atata dusmanie pentru ce a facut el in meciul cu Viitorul. A fost o dusmanie a mea si am vrut sa platesc cu aceeasi moneda si poate nu trebuia.

L-am sunat atunci, inainte de meci, dar nu mi-a raspuns. Am vrut sa ii propun sa fim corecti si drepti, sa jucam pe adevar, dar nu mi-a raspuns ca a zis ca nu avea telefonul. I-am zis: 'Daca raspundeai, erai campion!' Altfel am fi jucat daca raspundea la telefon", a declarat Gigi Becali la Ora exacta in sport.

In finalul sezonului trecut, in meciul cu CFR Cluj din returul playoff-ului, FCSB a fost invinsa cu 2-0 dupa ce a trimis in teren o echipa din care au facut parte mai multi jucatori tineri.