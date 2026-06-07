Costin Ștucan îi va avea ca invitați pe jurnalistul Cătălin Oprișan și pe artiștii Jorge și Codruța Filip, într-o ediție care promite povești inedite și multă voie bună.

Ca de fiecare dată, în platou vor fi analizate cele mai importante subiecte din sportul românesc și internațional, dar și declarațiile care au atras atenția în ultimele zile.

Fața la Joc, la PRO TV și pe VOYO de la 13:30

„Fața la Joc” este una dintre emisiunile dedicate sportului difuzate săptămânal de PRO TV și VOYO. Totodată, Costin Ștucan poate fi urmărit și în cadrul emisiunii „Play On Sport”, disponibilă exclusiv pe platforma VOYO.

Nu ratați o nouă ediție „Fața la Joc”, duminică, de la ora 13:30, la PRO TV și pe VOYO.