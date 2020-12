Teapa de proportii pentru Gigi Becali! Patronul celor de la FCSB, aproape sa piarda o suma importanta de bani! Ce s-a intamplat 

Gigi Becali s-a implicat in lupta impotriva noului coronavirus.

Pana acum, patronul celor de la FCSB a adus in tara medicamente in valoare de circa 150.000 de euro pentru a-i ajuta pe romani sa lupte cu noul coronavirus, pastilele fiind distribuite catre spitale, clinici sau lacase de cult.

Avand in vedere ca medicamentele s-au dovedit a fi eficiente, Becali a decis sa plateasca pentru un nou lot. A comandat medicamente in valoare de 300.000 de euro, insa acestea nu au ajuns in Romania.

Potrivit PlaySport, toata marfa cumparata de Gigi Becali a fost blocata de autoritatile de la Moscova in vama. Acest lucru s-a intamplat din cauza unei schimbari birocratice cu privire la distributia de medicamente. Patronul ros-albastrilor a explicat ca vrea sa doneze acele pastile, insa rusii nu au permis ca marfa sa plece spre Romania.

Acest incident s-a petrecut in urma cu aproximativ doua luni. Gigi Becali incearca de atunci sa intre in posesia medicamentelor, urmand a se adresa pe cale diplomatica pentru ajutor.

Daca nu reuseste sa obtina acordul rusilor pentru transportul tratamentului pentru Covid-19, Becali risca sa ramana si fara pastile, si fara bani.