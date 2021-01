Dezvaluiri SENZATIONALE ale lui Morosanu despre Gigi Becali! Oferta FABULOASA pe care i-a facut-o finantatorul FCSB-ului: "Iti dam casa, iti dam masina!" Motivul pentru care a refuzat

Catalin Morosanu a povestit un episod inedit petrecut la inceputul carierei sale.

Luptatorul a dezvaluit ca Gigi Becali a vrut ca Morosanu sa fie bodyguard-ul lui si luptatorul chiar a fost sunat de o persoana apropiata finantatorului FCSB-ului.

"Am primit o oferta la inceput de cariera, cand stateam intr-un camin studentesc si ajunsesem pentru prima oara la televizor. M-a sunat consilierul lui Gigi Becali si mi-a zis ca Gigi vrea sa fiu bodyguard-ul lui. Mi-a zis: 'Iti dam casa, iti dam masina, hai la Bucuresti si lasa tot la Iasi!'

Am stat si m-am gandit foarte mult. Ca sa ajungi acolo sus, pe munte, trebuie sa mergi pe cararea aia ingusta, grea. Eu asta am ales. Am ramas alaturi de mentorul meu, alaturi de sotia mea, care atunci era iubita mea. Am ales acest drum, am ales sa stau la mine acasa. Daca ajungeam atunci la Bucuresti, cred ca ma schimbam foarte mult", a spus Morosanu conform Gazetei Sporturilor.

Catalin Morosanu se pregateste de retragerea din kickboxing intr-o gala organizata sub egida 'Dynamite Fighting Show', conform sursei citate.

De asemenea, in aceeasi gala va lupta si Benny Adegbuyi pentru prima data dupa victoria istorica in fata lui Badr Hari, dar si fratii Stoica.