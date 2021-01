BREAKING NEWS | L-a ratat pe Cardoso, dar Gigi Becali se poate trezi cu un atacant in cantonamentul FCSB-ului! Anuntul SURPRIZA facut in urma cu cateva momente

Gigi Becali ar putea beneficia din aceasta iarna de inca o optiune pentru atacul FCSB-ului.

Dupa ce l-a ratat pe Dumitru Cardoso, care a semnat cu o echipa din Coreea de Sud, Gigi Becali ar putea sa asiste la revenirea lui Adrian Petre la FCSB mai repede decat se astepta.

Atacantul a fost imprumutat de Cosenza, in Serie B, in vara, insa jocul sau nu i-a convins pe italieni, care se gandesc sa il trimita inapoi la FCSB inca din aceasta iarna.

Potrivit cosenzapost.it, echipa se va reorienta in aceasta iarna pentru a aduce unul sau doi atacanti, in timp ce Borrelli si Petre sunt doua nume care nu vor mai continua sub comanda lui Roberto Occhiuzzi.

"Este inutil sa ne ascundem! Borelli, Petre si Gliozzi au dezamagit crunt! Primii doi vor disparea cu siguranta", scriu jurnalistii de la cosenzapost.it.

Adrian Petre a fost introdus in ultimele 15 minute ale duelului din etapa trecuta, insa nu a reusit sa isi ajute echipa. Cosenza a pierdut pe teren propriu, scor 0-2 cu Empoli si a ajuns la 5 meciuri fara victorie.

9 meciuri a adunat Petre in tricoul lui Cosenza, dintre care doar 4 ca titular. Atacantul nu a reusit sa inscrie niciun gol.

800.000 de euro este cota de piata a lui Adrian Petre, care mai are contract cu FCSB pana in 2024.