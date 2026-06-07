Jeremy Doku semnează!

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, negocierile dintre club și reprezentanții jucătorului sunt într-un stadiu avansat, iar acordul final este așteptat în perioada următoare.

În sezonul recent încheiat, Manchester City a terminat pe locul 2 în Premier League, cu 78 de puncte, în spatele lui Arsenal, campioana cu 85 de puncte . Doku a avut un rol important în ofensiva „cetățenilor”, cu 47 de meciuri, 8 goluri și 14 pase decisive.

Noul contract se va extinde până în 2031 și ar include și o creștere salarială importantă pentru unul dintre cei mai explozivi jucători din lotul lui Pep Guardiola.

Jeremy Doku se pregătește de Mondial

Doku se pregătește pentru un nou turneu major cu naționala Belgiei. Belgienii sunt în grupa G, alături de Egipt, Iran și Noua Zeelandă.

Debutul la Mondial este programat pe 15 iunie, împotriva Egiptului, într-o grupă în care Belgia pornește ca marea favorită la calificarea mai departe.