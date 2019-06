E de Champions League! Inter va avea o bomba sexy in tribune la meciurile din UCL, in sezonul viitor. GALERIE FOTO SEXY

Manuela Quiestelli este fana celor de la Inter Milano.

Inter Milano va juca in grupele Ligii Campionilor in editia viitoare, dupa ce a terminat pe locul 4 in campionatul Italiei, ultima pozitie care duce direct in grupele celei mai puternice competitii intercluburi din lume. In locul lui Luciano Spaletti, a fost adus Antonio Conte in functia de antrenor al Interului.

Au una dintre cele mai sexy fane de partea lor



Inter va avea parte de sprijinul unei bombe sexy la meciurile din UEFA Champions League. Manuela Quiestelli este un model din Milano si si-a declarat in mai multe randuri dragostea pentru formatia de pe Meazza.

