Planul nebun pentru viitorul Barcelonei: Xavi - antrenor, Iniesta - director sportiv, Pique - vicepresedinte

Catalanii vor sa refaca clubul din temelii, incepand cu sezonul viitor.

Presa din Spania anunta ca Barcelona vrea sa inceapa un proiect ambitios de reconstructie, la finalul acestui sezon, nu doar la nivelul lotului, dar si la cel administrativ. Antrenor ar urma sa fie numit Xavi Hernandez, care o pregateste acum pe Al Sadd FC din Qatar si care a mai fost ofertat inainte de inlocuirea lui Ernesto Valverde cu Quique Setien, iar noul director sportiv ar urma sa devina Andres Inista, care inca mai joaca in Japonia, la Vissel Kobe. Jurnalistii spanioli speculeaza alti doi jucatori, Pigue si Busquets, vor deveni antrenor secund si vicepresedinte, dupa ce vor agata ghetele in cui.

Noul proiect ar urma sa ii „pensioneze” in urmatoarele 3 sezoane pe Gerard Pique (33 ani), Sergio Busquets (31 ani), Luis Suarez (33 ani), Ivan Rakitici (32 ani) si Jordi Alba (31 ani), in timp ce lui Leo Messi (33 ani) i se va cauta un inlocuitor, care sa preia treptat atributiile din teren ale argentinianului. Conform planului, clubul ii va vinde pe Coutinho, Griezmann, Vidal, Arthur, Umtiti, Braithwaite, Dembele si Turan. In acelasi timp, intinerirea echipei se va baza pe Ansu Fati (17 ani) si alti tineri produsi de academia La Masia, care acum evolueaza la echipa secunda sau sunt imprumutati, in incercarea de a eficientiza finantele clubului, pentru ca stadionul Camp Nou intra in renovare, pana in 2023, iar lucrarile vor costa in jur de 400 de milioane de euro.

Barcelona, care a castigat 10 titluri de campiona in la Liga, in ultimii 15 ani, si patru din ultimele cinci trofee, a cazut pe locul secund in clasament, la doua puncte in spatele lui Real Madrid, cu sase etape ramase de disputat. De asemenea, echipa nu a mai castigat trofeul Champions League din 2015, iar in actuala editie, in faza optimilor de finala, a remizat cu Napoli, 0-0, in deplasare, urmand sa dispute returul la Lisabona, pe 7 sau 8 august. In Cupa Spaniei, catalanii au fost eliminati de Athletic Bilbao, 0-1. Grupul veteranilor din vestiar are o relatie rece cu antrenorii Quique Setien si Eder Sarabia, dar si cu presedintele Josep Maria Bartomeu si directorul sportiv Eric Abidal, iar fanii au inceput sa creada ca actualul sezon este deja compromis.