Au dat lovitura cu jucatorul adus de la Barcelona? Assist la primul meci pentru cel mai inteligent jucator din Romania! Cum a debutat Babunski in Liga 1

David Babunski a jucat primul meci in Liga 1 si a impresionat pe toata lumea.

David Babunski a impresionat la primul sau meci in Liga 1. Chiar daca Botosani a pierdut cu 2-1 pe terenul Craiovei, Babunski a facut o faza de exceptie si l-a intors pe toate partile pe Mateiu, dupa care a centrat perfect pentru golul lui Dugandzic.

Ceea ce lumea nu stie despre Babunski este ca macedoneanul scrie o carte, este pasionat de filosofie si eurostiinte. Este laudat de toata lumea si pare sa fie un tip cu care se poate discuta despre multe domenii.

Mijlocasul ofensiv a jucat 10 ani la formatiile de juniori ale Barcelonei si are 48 de aparitii in echipa secunda. A facut pasul la Steaua Rosie Belgrad, apoi a jucat doi ani in Japonia, de unde a venit la Botosani.

Babunski a intrat pe teren in minutul 76 al meciului cu Craiova, atunci cand a intrat in locul lui Keyta.