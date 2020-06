GAFELE LUI GUARDIOLA! Cine sunt transferurile ESUATE facute de Pep la Barcelona, Bayern si City

Catalanul a adus la echipele sale oameni precum David Villa, Bernardo Silva ori Rodri, dar nu toate transferurile girate de Pep s-au bucurat de succes.

Cosmin Craciun

Cariera de manager a lui Guardiola a inceput in 2007, iar dupa doar un an fostul mijlocas facea deja pasul spre prima echipa a Barcelonei. Avea sa construiasca acolo o dinastie, in jurul fotbalistilor produsi in La Masia, celebra academie a clubului blaugrana. Au fost patru ani de succes, cu trei campionate si doua trofee UCL castigate, dar in 2012 aventura lui Pep pe Camp Nou avea sa se incheie. Urma un an de pauza si in 2013 Guardiola semna cu Bayern Munchen, club la care nu avea sa se bucure de acelasi succes, dar pe care il facea campion de trei ori la rand inainte sa plece la Manchester City, in 2016.

De atunci, Pep a cucerit trofeul Premier League de doua ori, dar nu a reusit performante in Europa. Pe langa fotbalul spectaculos pe care echipele sale il practica, formatiile conduse de catalan s-au remarcat si prin sume ametitoare cheltuite pe transferuri. Majoritatea achizitiilor au fost reusite, dar au existat si esecuri rasunatoare. Iata care sunt cele mai mari cinci greseli facute de Pep Guardiola pe piata transferurilor.

5. Pepe Reina - adus la Bayern pentru 3 milioane de euro

Chiar daca nu a fost un transfer scump, portarul imprumutat in prezent de AC Milan la Aston Villa a dezamagit in sezonul 2014-2015. Transferat pentru a fi rezerva lui Manuel Neuer, spaniolul aj ucat doar de trei ori, suficient pentru a obtine un cartonas rosu impotriva lui Augsburg. Nu au existat asteptari de la Reina, care nu ii putea lua locul lui Neuer ca titular, dar este evident ca spaniolul nu era omul pe care sa te poti baza in eventualitatea in care portarul neamt se accidenta.

4. Dmytro Chygrynskiy - adus la Barcelona pentru 25 de milioane de euro

Suma platita pentru fundasul ucrainian in 2009 nu era deloc la fel de usor de ignorat precum ar fi in prezent. Fostul fundas de la Shakhtar era adus pe Camp Nou pentru a-l inlocui pe Puyol, care se apropia de retragere. Numai ca Chygrynskiy nu a oferit deloc satisfactie in cele 14 meciuri jucate in tricoul catalanilor, iar Puyol parea un adevarat june promitator pe langa fostul fundas al lui Mircea Lucescu. Asa ca ucrainianul a fost repede trimis inapoi la Donetk pentru doar 15 milioane de euro. Shakhtar reusea sa profite de neinspiratia lui Guardiola si sa faca si un profit de 10 milioane pe urma fundasului sau.

3. Aleksandr Hleb - adus la Barcelona in 2008 pentru 17 milioane de euro

Bielorusul Hleb nu era printre preferatii fanilor lui Arsenal, in principal pentru ca marca foarte putin desi juca pe pozitia de mijlocas ofensiv sau aripa. Asa ca transferul sau la Barcelona a venit ca un soc, iar suma platita de clubul lui Guardiola a surprins pe toata lumea. Hleb a esuat lamentabil pe Camp Nou. In 26 de meciuri in toate competitiile, bielorusul nu a marcat niciodata si a oferit numai trei pase decisive. Norocul sau a facut insa ca el sa fie parte din trupa care devenea regina Europei in 2009. Astfel, cu bune si cu rele, Hleb are un trofeu UCL in palmares. Bielorusul a fost vandut de abia in 2012, chiar daca a jucat pentru Barcelona numai pana in 2009. Ulterior, el a fost imprumutat la diverse cluburi, iar vanzarea sa a coincis cu plecarea lui Guardiola de pe Camp Nou.

2. Joao Cancelo - adus de la Juventus pentru 65 de milioane de euro

Inca de cand a ajuns la Manchester City, Pep Guardiola si-a propus sa identifice fundasii laterali ideali pentru sistemul sau. Aceste pozitii sunt ideale pentru filozofia de joc a lui Pep, iar Danilo era vazut drept un candidat numai bun in rolul de fundas dreapta. Venit de la Real Madrid in 2017, brazilianul nu a reusit sa impresioneze si nu s-a impus ca titular, desi a avut totusi 34 de aparitii in sezoane in care CIty a castigat titlul. Totusi, el nu a convins si a plecat la Juve in vara lui 2019. Dar nu Danilo este dezamagirea cea mare, ci chiar omul adus la schimb cu el. Pe langa brazilian, evaluat la 37 de milioane de euro, s-au mai adaugat alte 28 de milioane, iar in schimbul acestei sume a fost adus de la Juventus fundasul portughez Joao Cancelo. Acesta este considerat deja un adevarat esc pentru City, reusind sa adune doar 11 meciuri in Premier League si 24 in total. Cel mai scump fundas dreapta din istorie este dorit de Inter Milano, club pentru care a evoluat inainte sa treaca la Juventus.

1.Zlatan Ibrahimovic - adus la Barcelona pentru 66 de milioane de euro

De departe cel mai rasunator esec al lui Guardiola a fost transferul lui Ibrahimovic. Desi n-a fost neaparat un jucator slab pentru Barcelona, club pentru care a marcat de 21 de ori in 45 de aparitii, suedezul adus de la Inter a fost mai degraba o dezamagire la nivel uman pentru Pep. Zlatan nu s-a integrat deloc in filozofia implementata de catalan pe Camp Nou si n-a fost dispus sa se adapteze la cerintele lui Guardiola. Ibrahimovic a avut nenumarate conflicte cu antrenorul sau si a plecat dupa doar in sezon inapoi in Italia. Ibra n-a ezitat sa il critice public pe Guardiola. Actualul varf de la Milan si-a acuzat fostul antrenor de lasitate si lipsa de coloana vertebrala, pentru ca a crezut orbeste in cerintele lui Messi, care voia sa joace in mijocul liniei ofensive. Guardiola a schimbat sistemul de joc, sacrificandu-l pe Zlatan care nu mai putea evolua in pozitia sa favorita, de varf impins, si care declara ca “Ai cumparat un Ferrari si il conduci ca pe un Fiat”.