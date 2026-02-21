NEWS ALERT Au bătut palma! Zinedine Zidane și-a dat acordul și semnează

Au bătut palma! Zinedine Zidane și-a dat acordul și semnează Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Zinedine Zidane (53 de ani) este liber de contract de aproape cinci ani, după ce a pregătit-o ultima oară pe Real Madrid.

TAGS:
Zinedine ZidaneFranta
Din articol

Chiar dacă a primit mai multe oferte în acești ani, de la echipe precum Juventus sau Manchester United, francezul a preferat, de fiecare dată, să spună ”pas”. De această dată, Zidane și-a dat acordul și revine pe bancă.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Zidane va fi noul selecționer al Franței după Cupa Mondială din 2026, găzduită de America, Mexic și Canada. Contractul lui Didier Deschamps se va încheia, iar oficialii ”Cocoșului galic” au bătut deja palma cu ”Zizou”.

Zinedine Zidane va fi selecționerul Franței!

Fost Balon de Aur și campion mondial cu naționala Franței în 1998, Zidane se întoarce ca selecționer pe banca reprezentativei la care a adunat 108 selecții, reușind să marcheze și 31 de goluri.

Va fi o experiență total nouă pentru Zidane, care a fost antrenor doar la Real Madrid de când și-a încheiat cariera de fotbalist. A pregătit grupele de juniori ale clubului, după care a fost antrenor în două rânduri la prima echipă, alături de care a câștigat de trei ori UEFA Champions League.

Didier Descamps este selecționerul Franței din 2012 și a reușit să scrie istorie. A câștigat Cupa Mondială din 2018, după turneul organizat de Rusia, dar și un trofeu UEFA Nations League.

Până acum, fostul antrenor de la AS Monaco, Juventus și Marseille a adunat 175 de meciuri pe banca Franței. La Mondial, ”Cocoșul galic” este în Grupa I, alături de Norvegia, Senegal și o echipă care se va stabili din barajul pentru calificare din Europa.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
ARTICOLE PE SUBIECT
Meciul vieții printre dărâmături! Fotbalul a reînviat în Gaza după mai bine de doi ani
Meciul vieții printre dărâmături! Fotbalul a reînviat în Gaza după mai bine de doi ani
ULTIMELE STIRI
Criză majoră pentru Chivu la Inter! Antrenorul român apelează la doi puști necunoscuți pentru meciul de azi
Criză majoră pentru Chivu la Inter! Antrenorul român apelează la doi puști necunoscuți pentru meciul de azi
Zi de foc în Franța: Liderul Lens dă piept cu Monaco, în timp ce PSG vânează prima poziție
Zi de foc în Franța: Liderul Lens dă piept cu Monaco, în timp ce PSG vânează prima poziție
Declan Rice, declarație în forță: ”Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
Declan Rice, declarație în forță: ”Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
Lecce - Inter, ora 19:00, LIVE TEXT. Chivu poate face un nou pas spre ”Scudetto”
Lecce - Inter, ora 19:00, LIVE TEXT. Chivu poate face un nou pas spre ”Scudetto”
West Ham - Bournemouth, 19:30, LIVE pe VOYO! Gazdele, disperate să scape de retrogradare
West Ham - Bournemouth, 19:30, LIVE pe VOYO! Gazdele, disperate să scape de retrogradare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Valeriu Iftime, dărâmat: "În prostia mea credeam că putem să luăm titlul. Miron, un căpitan de vas după două sticle de whisky"

Valeriu Iftime, dărâmat: "În prostia mea credeam că putem să luăm titlul. Miron, un căpitan de vas după două sticle de whisky"

De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"

De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"

Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!"

Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!"

Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri

Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri

Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat"

Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat"

Wesley Lopes face o plecăciune: „Este cel mai bun antrenor din România!”

Wesley Lopes face o plecăciune: „Este cel mai bun antrenor din România!”



Recomandarile redactiei
Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani! Fostul portar a plecat în cantonament cu o echipă surpriză
Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani! Fostul portar a plecat în cantonament cu o echipă surpriză
Declan Rice, declarație în forță: ”Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
Declan Rice, declarație în forță: ”Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
Cum i-a uimit Mircea Lucescu pe turci după decizia luată pentru barajul pentru Mondial
Cum i-a uimit Mircea Lucescu pe turci după decizia luată pentru barajul pentru Mondial
Echipa care pregătește o ofertă pentru transferul lui Philippe Coutinho
Echipa care pregătește o ofertă pentru transferul lui Philippe Coutinho
Plecare șoc de la Rapid! Înaintea derby-ului cu Dinamo, a anunțat că merge în Ligue 1
Plecare șoc de la Rapid! Înaintea derby-ului cu Dinamo, a anunțat că merge în Ligue 1
Alte subiecte de interes
Zinedine Zidane, din nou în tricoul Real Madrid! Anunțul făcut de "galactici" a explodat pe rețelele sociale
Zinedine Zidane, din nou în tricoul Real Madrid! Anunțul făcut de "galactici" a explodat pe rețelele sociale
"Legendă!" Nadia Comăneci s-a pozat alături de Zinedine Zidane și fotografia a făcut senzație pe rețelele sociale
"Legendă!" Nadia Comăneci s-a pozat alături de Zinedine Zidane și fotografia a făcut senzație pe rețelele sociale
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
CITESTE SI
A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

stirileprotv A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

stirileprotv Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

stirileprotv ”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!