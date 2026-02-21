Chiar dacă a primit mai multe oferte în acești ani, de la echipe precum Juventus sau Manchester United, francezul a preferat, de fiecare dată, să spună ”pas”. De această dată, Zidane și-a dat acordul și revine pe bancă.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Zidane va fi noul selecționer al Franței după Cupa Mondială din 2026, găzduită de America, Mexic și Canada. Contractul lui Didier Deschamps se va încheia, iar oficialii ”Cocoșului galic” au bătut deja palma cu ”Zizou”.

Zinedine Zidane va fi selecționerul Franței!

Fost Balon de Aur și campion mondial cu naționala Franței în 1998, Zidane se întoarce ca selecționer pe banca reprezentativei la care a adunat 108 selecții, reușind să marcheze și 31 de goluri.

Va fi o experiență total nouă pentru Zidane, care a fost antrenor doar la Real Madrid de când și-a încheiat cariera de fotbalist. A pregătit grupele de juniori ale clubului, după care a fost antrenor în două rânduri la prima echipă, alături de care a câștigat de trei ori UEFA Champions League.