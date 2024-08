Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026

Liber de contract după ce nu a intrat în planurile lui Hansi Flick, mijlocașul spaniol și-a găsit repede un angajament. Nou-promovata Como a apelat la serviciile sale, iar transferul pare să fi intrat în linie dreaptă.

Fostul câștigător de UEFA Champions League cu FC Barcelona a fost abordat de italieni în urmă cu mai bine de două săptămâni, iar acum Roberto și-a dat și acordul pentru transfer.

Transferul a intrat în ”faza finală”, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter. Cei de la Como i-au oferit lui Sergi Roberto un contract valabil pentru două sezoane, până în 2026.

Evaluat în 2018 la 60 de milioane de euro, Sergi Roberto are acum o cotă de piață de 2,5 milioane de euro potrivit site-urilor de specialitate.

