Quique Setien, pe FARAS la Barcelona? Spaniolii anunta: s-a produs RUPTURA in vestiarul echipei! Cum il trateaza jucatorii pe antrenor

Barcelona a remizat in deplasare la Celta Vigo, scor 2-2, iar lucrurile au izbucnit la echipa.

Spaniolii de la Marca au observat racirea care s-a produs intre antrenor si jucatori.

Fotbalistii l-au ignorat pe Setien in pauzele de hidratare, iar secundul Eder Sarabia a fost nevoit sa discute cu ei.

Mai mult, Luis Suarez l-a atacat direct pe Setien la finalul meciului cu Celta Vigo, spunand ca antrenorul ar trebui luat la intrebari din cauza punctelor pierdute in deplasare.

"Pauzele de hidratare sunt un exemplu clar. Setien vorbeste cu greu cu jucatorii si acelasi lucru se intampla uneori si la pregatiri", au scris jurnalistii de la Marca.

Luis Suarez: "Trebuie sa il intrebati pe antrenor de ce pierdem puncte in deplasare!"

Atacantul catalanilor a rabufnit dupa ce echipa sa a pierdut doua puncte importante in deplasarea de la Celta Vigo:

"Sunt extrem de frustrat! Acum suntem condamnati sa castigam fiecare meci si sa asteptam ca Real sa se incurce. Pierdem puncte importante in deplasare, lucru care nu se intampla in sezoanele trecute. Trebuie sa il intrebati pe antrenor de ce se intampla asta, el trebuie sa analizeze situatia. Sunt fericit ca mi-am ajutat echipa, dar trist si furios pentru ca nu am castigat", a spus Luis Suarez dupa meci.

Real Madrid merge in deplasare la Espanyol in aceasta seara, de la ora 23:00, si cu o victorie s-ar distanta la 2 puncte de Barcelona. Partida Espanyol - Real Madrid este LIVE TEXT pe www.sport.ro, de la 23:00.

