Acționarul minoritar al Rapidului a comentat lupta acerbă pentru accederea în play-off-ul Superligii. În timp ce formația din Giulești este deja calificată matematic, rivala FCSB se confruntă cu emoții majore pe final de campionat. Oficialul „vișiniilor” a subliniat că parcursul celorlalte echipe contracandidate va fi decisiv pentru trupa lui Elias Charalambous.

„Cred că ține de fiecare echipă, contează ce face FC Argeș. FCSB are șanse dacă va câștiga cele trei meciuri, dar trebuie să vedem. E foarte interesant, până la urmă cine merită o să ajungă acolo. Nu cred, cred că ești în play-off când ai făcut punctele matematic. Va fi interesant, dar pentru noi e mai important pe ce loc terminăm noi”, a transmis Victor Angelescu, citat de Digisport.

Scenariul negru care îi trimite pe roș-albaștri în play-out

Situația clubului bucureștean este una extrem de fragilă. Cu doar 40 de puncte în cont, FCSB poate atinge un maximum de 49 de puncte, în eventualitatea în care va obține victorii pe linie în duelurile cu Metaloglobus, UTA Arad și U Cluj. Totuși, acest punctaj ar putea să nu fie suficient.

„Roș-albaștrii” vor rămâne în afara play-off-ului dacă se îndeplinesc simultan trei condiții: U Cluj să învingă Oțelul Galați pe teren propriu (pentru a ajunge la 50 de puncte), CFR Cluj să obțină minimum două puncte din duelurile cu Farul și Dinamo, iar FC Argeș să adune șase puncte din confruntările cu Farul, Dinamo și Unirea Slobozia. În acest scenariu, atât CFR Cluj, cât și FC Argeș ar egala FCSB la numărul de puncte (49), dar ar beneficia de avantajul rezultatelor directe.