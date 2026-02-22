Potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial, fostul fotbalist a pus bazele societății GAN ALEXANDRU 2022 - S.R.L. Firma a fost înregistrată oficial pe 19 septembrie 2025, în județul Brașov, și are un capital social de 500 de lei, Ionel Ganea figurând ca asociat unic.

Domeniul principal de activitate al noii companii, potrivit Golazo, este închirierea și leasingul de bunuri recreaționale și echipament sportiv, o inițiativă prin care fostul internațional a ales să aducă un omagiu băiețelului său.

Tragedia din vara anului trecut

Decizia vine după o perioadă extrem de dificilă pentru Ionel Ganea. Vara trecută, băiețelul său de doar doi ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier. Evenimentul s-a produs în timp ce Ganea se afla la volanul autoturismului său, iar copilul se afla pe scaunul din față.

În urma impactului, cel mic a suferit un traumatism cranio-cerebral cu leziuni multiple. Deși a fost operat de urgență și menținut o perioadă în comă indusă, eforturile medicilor au fost în zadar. Decesul a fost pronunțat pe 6 iunie 2025, la aproape o lună de la producerea accidentului. Această pierdere l-a marcat profund pe Ionel Ganea, care a absentat luni de zile din viața publică.