Barcelona si Real Madrid revin in ACTIUNE, iar Bayern Munchen defileaza spre titlu! Messi sau Haaland? Care va reusi sa impresioneze in acest weekend?

La Liga se afla la prima etapa post pandemie, iar joi s-a disputat si primul meci. Sevilla a invins-o pe Betis cu 2-0 si si-a consolidat pozitia a treia. Barcelona si Rea Madrid intra si ele in scena, in primul meci dupa trei luni de pauza.

In Germania, lucrurile sunt clare. Cu 4 etape inainte de final, Bayern Munchen are 7 puncte avans in fruntea clsamentului si mai are nevoie de doar doua victorii pentru a fi matematic campioana. Lupta cea mare se da pentru locurile de Champions League si la retrogradare.



Mallorca - Barcelona



Echipa lui Quique Setien lupta de la distanta cu Real Madrid. Catalanii au 2 puncte avans in fruntea clasamentului si joaca cu echipa de pe locul 18 pentru a-si mari avansul. Mallorca are doar doua victorii in ultimele 8 meciuri, iar Barcelona porneste clar favorita. Chiar daca se joaca fara spectatori, toti fanii catalanilor asteapta sa vada in ce forma este echipa dupa pauza de trei luni si cum va reactiona Messi dupa accidentarea usoara suferita la antrenamente.



Real Madrid- Eibar



Real va juca cu Eibar, duminica de la ora 20:30. Elevii lui Zidane vor trebui sa joace meciurile de acasa pe arena Alfredo Di Stefano, dupa ce Santiago bernabeu a intrat in renovare. Madrilenii continua cursa de urmarire a Barcelonei. Jovic si Nacho sunt indisponibili dupa accidentarile suferite, insa Real nu isi face probleme. Eibar e la doar 2 puncte de zona retrogradarii cu 11 etape ramase.



Dusseldorf - Dortmund

Borussia Dortmund joaca in deplasare la echipa de pe locul 16. Haaland si compania sunt fara sperante in ceea ce priveste titlul, insa lupta sa ramana pe pozitia secunda. Dupa ce in primele meciuri, Haaland a rupt plasele, atacantul nu se mai regaseste dupa mica accidentare de la genunchi din meciul cu Bayern de acum doua etape. Dusseldorf este amenintata de retrogradare si are una din ultimele sanse pentru a demonstra ca merita sa ramana in Bundesliga.



Bayern Munchen - Monchengladbach



Bayern Munchen se pregateste sa sarbatoreasca un nou titlu, dar are un meci extrem de dificil in aceasta etapa. Gladbach se lupta sa ramana in primele 4 si sa joace in editia de Liga Campionilor din sezonul viitor. Bayern are mai multi absenti importanti, printre care si Robert Lewandoski. Chiar daca pierde acest meci, pentru Bayern este aproape imposibil sa mai rateze titlu.



Clasament Spania:







Clasament Bundesliga: