Nu Neymar, nu Lautaro Martinez! Barcelona poate aduce un atacant GENIAL de la Juventus! Jucatorul abia astepata sa joace alaturi de Messi

Barcelona este in cautarea unei solurii pentru atacul echipei, dupa ce Luis Suarez a ajuns la 33 de ani.

Paulo Dybala este in discutii sa isi prelungeasca intelegerea cu Juventus, care expira in 2022. Totusi, atacantul argentinian pare sa nu mai vrea sa continue in Italia si si-a declarat admiratia pentru Barcelona si Messi.

"Mai am contract un an jumate. Nu este atat de mult si am inteles ca nu e usor pentru club dupa pandemie, cu toate ca alti jucatori au reinnoit. Asa ca o sa astepatm

Barcelona este un club extraordinar. Cu Messi acolo e si mai bine. Ar fi un vis sa joci acolo. Si Juventus e un club incredibil, la care joaca mari campioni. Avem atata calitate incat am putea forma doua echipe. Cu Buffon si Cristiano Ronaldo clubul este si mai putenci.", a spsu Dybala pentru CNN.

Atuul lui Paulo Dybala este ca evolueaza la nationala argentinei alaturi de Messi, iar cei doi se inteleg bine atat pe teren, cat si in afara lui. Ramane de vazut daca Juventus este dispusa sa ii ofere un salariu bun sau va prefera sa il vanda pentru a obtine bani de pe urma lui.

Dybala este cotat la 72 de milioane de euro. Are 24 de partide in acest sezon si cifre foarte bune. A marcat de 7 ori si a oferit 9 assist-uri.

Imagini cu Dybala: