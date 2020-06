Barcelona e disperata sa scape de Coutinho. Catalanii aproape ca il ofera gratis, desi a costat 160 de milioane de euro

A costat o avere, dar e oferit in schimbul unui fundas de la Chelsea, plus 20 de milioane de euro.

Philippe Coutinho (27 ani) a fost cumparat de FC Barcelona, in ianuarie 2018, pentru 160 de milioane de euro, dar nu a reusit sa se impuna pe Camp Nou. Dupa un imprumut la Bayern Munchen, care expira la finalul lunii iunie, bavarezii au refuzat sa activeze clauza de cumparare, iar atacantul trebuie sa se intoarca la Barcelona, unde are al treilea cel mai mare salariu din lot. El primeste 270.000 de euro pe saptamana, aproximativ 13 milioane de euro pe an, doar Messi si Suarez avand salarii mai mari, iar contractul sau se termina in iunie 2023.

Oficialii catalani cauta solutii pentru a echilibra bugetul clubului, dupa lovitura data de pandemia de coronavirus, ei asteptandu-se sa aiba, in acest an, o pierdere financiara de cel putin 135 de milioane de euro. Coutinho a fost trecut pe lista de transferuri, alaturi de Dembele, Umtiti, Braithwaite, Firpo, Tobido, Rafinha sau Turan. Mijlocasul ofensiv nu a atras insa prea mult interes, Liverpool refuzand sa il rascumpere, iar cluburile care isi permit transferul, precum PSG, Tottenham, Arsenal sau Manchester United fie s-au retras rapid din cursa pentru semnatura sa, fie i-au oferit jucatorului un salariu mult mai mic.

In conditiile in care si negocierile cu Newcastle se prelungesc, pentru ca preluarea clubului britanic de catre noii investitori se amana, Barcelona i-a facut o oferta lui Chelsea pentru un schimb de jucatori, fiind luati in considerare Marcos Alonso, Kurt Zouma sau Emerson Palmieri, care sunt cotati la 30 de milioane de euro, la care sa se adauge inca 20 de milioane de euro. Desi antrenorul Quique Setien l-ar vrea pe Coutinho in lot, conducatorii catalani vor sa scape de acest dezastru financiar si ar accepta un nou imprumut pe un sezon, cu optiune de cumparare. Coutinho a jucat 73 de meciuri pentru Barcelona si a marcat 19 goluri.