Barcelona, aproape sa faca SCHIMBUL VERII! Pjanic si-a dat acordul sa vina pe Camp Nou! Cand s-ar putea face mutarea 

Potrivit publicatiei italiene La Repubblica, Juventus si Barcelona s-au inteles in ceea ce priveste mutarea lui Pjanic pe Camp Nou in schimbul lui Arthur. Cele doua cluburi discuta despre acest schimb de ceva vreme, iar presa din Spania sustine ca Pjanic a ajuns deja la un acord cu echipa de pe Camp Nou.

Singura problema este ca Arthur nu si-a dat inca acordul de a pleca de la Barcelona, dar se pare ca "bianconerii" au reusit sa-l induplece.

Juventus and Barcelona have agreed to a swap deal involving Arthur and Miralem Pjanic this summer, according to Italian newspaper @repubblica pic.twitter.com/762dKqsUMF