Aubameyang la Barcelona! Varianta surpriza care ii nemultumeste pe suporterii catalani! In ce conditii va ajunge gabonezul pe Camp Nou

Barcelona e disperata sa transfere un atacant, dupa ce a avut de sufert in compartimentul ofensiv.

Barcelona e gata sa transfere un atacant la finalul sezonului. Principala tinta este Lautaro Martinez, insa Aubameyang a aparut ca solutie de rezerva. Sport.es anunta ca Arsenal il vrea pe Neto, portarul de rezerva al catalanilor, iar totul se poate incheia cu un schimb spectaculos.

Informatia interesului manifestat de Barcelona pentru Pierre Emerick Aubameyang i-a nemultumit extrem de tare pe suporterii catalani. Acestia dau vina pe Bartomeu pentru felul slab in care conduce echipa si asteapta un atacant mult mai tanar, care sa poata face fata multi ani la nivel inalt.

Aubameyang a ajuns la 31 de ani si chiar daca inscrie pe banda rulanta, varsta este prea inaintata in opinia fanilor. gabonezul a inscris de 17 ori in 28 de aparitii in acest sezon si se afla pe locul 2 in clasamentul golgheterilor din Premier League, dupa Jamie Vardy (19 goluri).

Aubameyang a jucat 5 ani la Borussia Dortmund, unde a impresionat si a devenit golgheter in Bundesliga. A venit la Arsenal in 2018 in schimbul a 65 de milioane de euro.

Ar putea reprezenta o solutie realista pentru Barcelona, in conditiile in care Inter cere o multime de bani pentru Lautaro Martinez. 111 milioane de eruo vor italienii in schimbul atacantului argentinian, o suma enorma pentru perioada de seceta financiara de dupa pandemie.

Imagini cu Aubameyang: