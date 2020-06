Tradare istorica in La Liga! Un fotbalist de la Real Madrid e aproape sa ajunga la Barcelona: Quique Setien il doreste la echipa

Barcelona are sanse mari sa transfere un jucator de la Real Madrid in aceasta vara.

Barcelona il poate transfera pe Dani Ceballos, mijlocasul de 23 de ani al lui Real Madrid. Ceballos a fost imprumutat in acest sezon la Arsenal, in Premier League, echipa pentru care a strans 24 de aparitii.

Quique Setien este un admirator al lui Ceballos si a fost la un pas sa il antreneze la Betis in 2017, insa mijlocasul a parasit echipa. Ceballos a ales atunci un transfer la Real Madrid, iar Setien a comentat subiectul:

"I-am spus ca e genial ca a ales sa semneze pentru Real Madrid, acest lucru reprezinta un pas mare inainte in cariera lui", spunea Setien pentru AS.

Nici Dani Ceballos nu s-a ferit sa il complimenteze pe antrenorul Barcelonei, declarand in acest an ca este un mare admirator al filozofiei implementate de acesta:

"Nu am avut norocul sa fiu antrenat de el. Filozofia lui Quique Setien mi se pare spectaculoasa si cred ca acum se afla intr-un club in care poate triumfa datorita ideilor sale", a spunea Ceballos in primavara acestui an, pentru DAZN.

Setien il poate antrena intr-un final pe Ceballos, deoarece Barcelona este interesata de un transfer in aceasta vara, anunta donbalon.com. Barcelona l-a dorit pe Ceballos si in 2017, inainte ca acesta sa faca pasul la Real Madrid.

Dani Ceballos este un mare admirator al Barcelonei si nu s-a ferit sa declare asta in repetate randuri pe contul sau de Twitter: "Mi-ar placea sa am autograful lui Messi", spunea Ceballos inainte sa se transfere la Madrid.

Pentru clubul de pe Santiago Bernabeu a reusit 5 goluri si 2 pase decisive in cele 56 de meciuri. In prezent este evaluat 32 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

Dani Ceballos a castigat Campionatul European U19 si U21 cu Spania in 2015, respectiv 2019.