"Nu-l vom lasa sa se odihneasca! Trebuie sa joace pana la 70 de ani!" Eto'o propune ca Messi sa aiba mai multe putere de decizie la Barcelona

Samuel Eto'o si-a argumentat afirmatia potrivit careia Messi este cel mai bun jucator de fotbal din toate timpurile.

Camerunezul a declarat ca Messi ar trebui sa aiba putere de decizie la Barcelona si ca si-ar dori ca argentinianul sa joace inca 40 de ani.

In plus, fostul atacant a adaugat ca daca ar fi in prezent la club, el i-ar cere parerea lui Messi in legatura cu fotbalistii alaturi de care vrea sa joace pentru ca "e cel mai bun din toate timpurile".

"E cel mai bun fotbalist din lume, cel mai bun din toate timpurile. Daca eu as decide, l-as intreba intotdeauna pe cine ar vrea sa aiba alaturi in echipa. Nu mai poate alerga ca un tanar de 25 de ani, chiar daca reuseste uneori. Catalanii ar trebui sa-i ofere cea mai puternica formatie pentru ca el sa continue sa ne faca fericiti. Imi pare rau pentru el, dar nu-l vom lasa sa plece sau sa se odihneasca. Sa joace pana la 70 de ani", a declarat Samuel Eto'o, pentru Marca.

In alta ordine de idei, referitor la relatia pe care a avut-o cu Guardiola, camerunezul a spus ca prefera antrenorul inaintea omului Guardiola.

"Am spus o data ca il iubesc ca antrenor, dar nu atat de mult ca persoana. Asta simt. Personal, nu a fost ceea ce asteptam si multi jucatori au zis acelasi lucru despre el. Pregateste meciurile ca nimeni altul. A fost incredibil in 2009. Modul lui de a vedea fotbalul, atacul, controlul, mingea... Era cel mai bun. Pentru mine, fotbalul e ca teatrul. Stai si privesti tiki-taka, pasand mingea... Nu e unicul mod de a castiga, dar acesta e special. Al lui Pep", a conchis Eto'o, potrivit aceleiasi surse.