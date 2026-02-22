Gazdele au deschis scorul în minutul 16 prin Bakambu, dar Rayo Vallecano a restabilit egalitatea prin Isi Palazon, care a înscris după un assist perfect semnat chiar de Andrei Rațiu, care s-a aflat din nou într-o formă de zile mari.

Andrei Rațiu, implicat într-o fază extrem de controversată în Betis - Rayo Vallecano

Partida a avut parte și de o fază controversată, iar protagonist a fost chiar jucătorul român. Union Rayo, site-ul de casă al lui Rayo Vallecano, a titrat după o fază petrecută pe final: ”Martinez Munuera o fură pe Rayo cu un penalty și un cartonaș roșu”

În minutul 85 al partidei, Andrei Rațiu a avut o acțiune excelentă în banda dreaptă și a încercat să pătrundă în careul advers, însă a fost întâmpinat de Valentin Gomez, care a avut o intrare periculoasă cu talpa asupra internaționalului român.

Inițial, arbitrul Juan Martinez Munuera i-a acordat cartonașul galben jucătorului de la Betis și a lăsat jocul să continue, dar a fost chemat la monitorul VAR pentru a verifica dacă faza s-a petrecut în careu. Totuși, în urma analizei VAR, centralul a lăsat să reia jocul fără să acorde lovitură de la 11 metri pentru Rayo Vallecano și nici cartonaș roșu pentru Gomez.

”Pe final, Rayo a beneficiat de o mare ocazie, cu un posibil penalty și cartonaș roșu pentru Valentin Gomez, pentru fault asupra lui Andrei Rațiu, însă Martinez Munuera i-a ’refuzat’ totul lui Rayo Vallecano și a spus că nu este penalty după ce a mers la monitorul, lăsându-i pe toți cei prezenți pe stadion, jucători și suporteri, complet stupefiați”, a scris Union Rayo, site-ul de casă al lui Rayo Vallecano.

Întrebat despre controversa legată de arbitraj, Inigo Perez a răspuns: ”Întotdeauna sunt neutru când vine vorba despre decizii de arbitraj și voi continua să fiu așa”.