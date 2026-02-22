Dan Șucu pregătește contractul pentru un internațional! Culisele mutării

Dan Șucu pregătește contractul pentru un internațional! Culisele mutării
Emanoil Ursache
Dan Șucu, patronul formațiilor Genoa și Rapid, se pregătește să facă o mutare decisivă. 

Caleb Ekuban Genoa Serie A Rapid dan sucu
Dan Șucu (62 de ani) vrea să îi prelungească angajamentul atacantului Caleb Ekuban (31) la Genoa. Contractul internaționalului ghanez (13 selecții/trei goluri) expiră pe 30.06.2026.

Dan Șucu, hotărâre în cazul lui Caleb Ekuban de la Genoa

În contextul unui contract ce se termină în vară, jurnalistul Nicolo Schira a transmis, pe X, că oficialii „grifonilor” au început demersurile pentru prelungirea angajamentului vârfului. Șucu urmărește să îi propună lui Ekuban o înțelegere valabilă până în vara anului 2028. 

Atacantul are statut de rezervă utilă la gruparea din Serie A. Caleb Ekuban a jucat în 20 de meciuri din campionatul Italiei, în stagiunea curentă, fiind titular doar în trei rânduri. A marcat totuși două goluri și a oferit o pasă decisivă. 

Caleb Ekuban, din august 2021 la Genoa

Genoa a plătit în schimbul serviciilor lui Caleb Ekuban, în august 2021, suma de 2,6 milioane de euro către Trabzonspor. De atunci a marcat în tricoul „rossoblu” 11 goluri în 117 partide oficiale. A înregistrat, de asemenea, 11 pase decisive.  

Caleb Ekuban se numără printre cei șapte fotbaliști de la Genoa care ar putea să părăsească echipa din vară. Pe listă se mai regăsesc Aaaron Martin, Morten Thorsby, Nicola Leali, Daniele Sommariva, Junior Messias și Stefano Sabelli, conform tuttomercatoweb.com

