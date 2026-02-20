Andi Moisescu vine duminică la Fața la joc!, emisiune difuzată la 16:00, la PRO TV și pe VOYO

Duminica aceasta, de la ora 16:00, iubitorii fotbalului sunt invitați să urmărească Fața la joc!, emisiunea care analizează „la cald” cele mai importante partide și momente din lumea sportului, la PRO TV și pe VOYO.

Gazdele emisiunii, Costin Ștucan, jurnalist sportiv și moderator cu experiență, și Cătălin Oprișan, cunoscut pentru stilul său dinamic și incisiv, transformă fiecare duminică după-amiază într-un veritabil laborator de analiză sportivă. Faze controversate, declarații tensionate, decizii de arbitraj și strategii surprinzătoare - toate sunt disecate cu argumente, umor și energie.

Ediția din această săptămână aduce un invitat special: Andi Moisescu. Carismatic și pasionat de sport, Andi Moisescu va intra în joc alături de cei doi moderatori pentru o dezbatere cu personalitate, comentarii fără menajamente și perspective neașteptate asupra celor mai fierbinți subiecte din fotbal.

“M-am surprins și eu de multe ori destul de pătimaș atunci când mă uit la un meci de fotbal. Simt că e un moment bun să văd și partea relaxată a fenomenului, mai ales că vorbim de un sport național aici, la care avem chiar rezultate notabile. Mă refer, desigur, la datul cu părerea. E plăcerea mea să încerc un complex de pase, opinii, povești și impresii, alături de Cătălin Oprișan și Costin Stucan. Chiar și fără crampoane și apărători, eu zic că de-o miuță veselă tot iese. Așteptăm cu drag martori”.

Alături de invitați speciali, realizatorii emisiunii analizează fiecare detaliu care contează, oferind telespectatorilor informație relevantă și opinii argumentate, dar și acel plus de spectacol care face diferența.

De la recenzii ale celor mai importante partide ale weekendului, la dezbateri aprinse despre jucători, tactici și rezultate surpriză, Fața la joc! este locul unde fotbalul se trăiește intens și se discută cu pasiune.

Nu ratați Fața la joc!, duminică, 22 februarie, de la ora 16:00, la PRO TV și pe VOYO – emisiunea care transformă fiecare weekend într-o sărbătoare a fotbalului.