Se face SCHIMBUL VERII pe ruta Barcelona - Juventus! Toate detaliile aici 

Barcelona si Juventus ar fi ajuns la o intelegere pentru un schimb important.

Cele doua cluburi se intelesera pentru schimbul Pjanic - Arthur, insa singurul lucru care lipsea era acordul mijlocasului brazilian, care ar fi venit intr-un tarziu.

Conform jurnalistului italian, Gianluca Di Marzio, Arthur ar fi acceptat sa se transfere la Juventus, dupa ce a refuzat de doua ori clubul italian. Singurul lucru ramas este sa se stabileasca ultimele detalii legate de transfer.

Cota mijlocasului lui Juventus este de 60 de milioane plus bonusuri, in timp ce Arthur valoreaza 70 de milioane plus bonusuri. Astfel, diferenta de 10 milioane plus 5 bonusuri va fi incasata de Barcelona de la Juventus.

Arthur ar urma sa primeasca 5 milioane de euro pe sezon, plus bonusuri.

Sursa foto: BR Football