Nimeni nu se aștepta la asta! Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr s-au despărțit: „Am rămas amici"
Veste surprinzătoare în lumea sportului românesc. 

Sorana Cirstea, Ion Tiriac Jr.
Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac nu mai formează un cuplu, după o relație care a durat aproximativ cinci ani.

Fiul lui Ion Țiriac a confirmat despărțirea, dar a evitat să ofere detalii despre motivele separării.

„Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat Alexandru Țiriac pentru cancan.ro.

Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr s-au despărțit

Ruptura vine la scurt timp după ce sportiva din România a câștigat titlul la Transylvania Open, unde a învins-o clar în finală pe Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2, turneu transmis în exclusivitate pe PRO ARENA și VOYO.

Sorana Cîrstea traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. Ocupă locul 32 mondial și are patru titluri WTA în carieră, iar doar în 2026 a câștigat peste 225.000 de dolari din premii.

