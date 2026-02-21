Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac nu mai formează un cuplu, după o relație care a durat aproximativ cinci ani.

Fiul lui Ion Țiriac a confirmat despărțirea, dar a evitat să ofere detalii despre motivele separării.

„Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat Alexandru Țiriac pentru cancan.ro.